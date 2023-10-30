Кто такая Татьяна Казираги, невестка Принцессы Каролины последние 10 лет?

Наследница миллиардера стала частью Княжеской семьи в 2013 году. Сегодня у неё трое детей от Андреа Казираги.

Татьяна Казираги (Tatiana Casiraghi) предпочитает оставаться в стороне от внимания СМИ, она изменяет этому принципу лишь время от времени в знаменательные моменты в жизни монегасской княжеской семьи. При этом она известна как женщина с твёрдыми убеждениями, история семьи которой не теряет своей актуальности и сегодня.

Внучка колумбийского бизнесмена и основателя группы Santo Domingo Group Хулио Марио Санто-Доминго (Julio Mario Santo Domingo), в 2015 году она занимала 847-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Её состояние оценивалось в 2,2 млрд. долларов США. Еще один важный момент: с октября 2019 года она официально является самой богатой женщиной Монако.

И не зря: вместе со своим младшим братом Хулио Марио Санто-Доминго III (Julio Mario Santo Domingo III) Татьяна унаследовала часть акций своего деда в компании SABMiller, которая сегодня входит в состав Anheuser-Busch. Но этим её достижения не ограничиваются: она также является соучредителем интернет-магазина ремесленной продукции из разных стран мира Muzungu Sisters.

Дети росли в окружении книг. «Отец — колумбийский бизнесмен, наследник одного из самых больших состояний в стране, страстный поклонник Пруста, Верлена и Рембо, колллекционирующий оригиналы их произведений», — пишет журнал Elle. Их мать, бразильянка Вера Речульски Санто-Доминго (Vera Rechulski Santo Domingo), больше всего на свете любит путешествовать. Мир был открыт для них. Семья последовательно переезжала то в Аризону, то в Жевеву, а сама Татьяна — в Париж и Лондон. Летом Санто-Доминго отправлялись в более отдаленные страны, в том числе в Марокко, где их мать жила несколько лет, и на Бали, в гости к крёстному отцу Татьяны.

Судьбоносная встреча

По сведениям глянцевой прессы, например, журнала Gala, Андреа Казираги познакомился с той, что стала его женой и матерью его детей, через свою сестру Шарлотту. Несколькими годами ранее девушки вместе учились в парижском лицее Фонтенбло и быстро подружились. С момента первой встречи влюбленные сумели сохранить свою любовь в тайне и даже смогли уберечь свою свадьбу от пристального внимания СМИ.

Несмотря на то что в приглашениях гостей отдельно просили не выкладывать фотографии с мероприятия, снимок девичника Татьяны был опубликован в Instagram и попал в таблоиды. На нем будущая невеста запечатлена в красном платье в окружении своих подруг, среди которых наследницы Бьянка Брандолини (Bianca Brandolini) и Эжени Ниархос (Eugénie Niarchos), а также будущая золовка Шарлотта. Последние появились на великолепной яхте, полностью в белых одеждах и с внушительной короной из цветов на голове. Никакой шумихи, напротив: молодая женщина стала мамой всего несколько месяцев назад, и подружки невесты сделали выбор в пользу скромного чаепития.

Когда Принцесса Каролина объявила в июле о помолвке её сына Андреа Казираги и Татьяны Санто-Доминго, это не стало большим сюрпризом для публики. Спустя семь лет совместной жизни Татьяна уже занимала видное место в светской жизни страны. Она регулярно появлялась на ключевых мероприятиях, таких как Бал Роз, коронация Князя Альбера II, Гран-при, а также свадьба самого Князя и Княгини Шарлен.

Татьяна Казираги принимает участие во всех важных событиях монегасской жизни, включая Бал роз в марте 2016 года и празднование Национального праздника в ноябре 2016 года — © Управление по связям с общественностью и Княжеский дворец Монако

29-летние влюблённые сказали друг другу «да» дважды. Первое бракосочетание состоялось 31 августа 2013 года в Монако. Гражданская церемония собрала около 300 гостей. Через несколько месяцев, 1 февраля 2014 года, они обвенчались в живописном швейцарском Гштаде. По информации канала Cnews, ближе к полудню жених торжественно въехал в Княжеский дворец, выбранный для проведения церемонии, которая, однако, не вызвала такого ажиотажа, как бракосочетание Князя Альбера.

Его сопровождали еще трое гостей на военном ретро-джипе. Остальные гости с подарками в руках прибывали небольшими группами: пешком, на такси, в машине с шофером или в микроавтобусе с тонированными стеклами. После камерной церемонии последовал обед в резиденции Князя, а затем праздничные мероприятия в городе.

После Монако — венчание в Швейцарии

Через несколько месяцев молодожёны отправились в Швейцарию, где их ждала совсем другая обстановка и совсем другое время года. Морозным февральским днем супруги дали друг другу брачные обеты перед Богом на трогательной церемонии в небольшой швейцарской деревушке Ружмон недалеко от Гштада. На свадьбе присутствовала вся семья и множество героев светской хроники. Среди них — Князь Альбер II с супругой Княгиней Шарлен, сестра жениха Шарлотта Казираги и ее партнёр, комик Гад Эльмалех, которые уже стали молодыми родителями.

На нескольких опубликованных фотографиях видно, что гости приходят под зонтиками, чтобы защититься от снежинок… Идиллическая атмосфера этой свадьбы продолжилась вечеринкой в отеле Palace de Gstaad в компании друзей пары. Супруги и сегодня остаются необыкновенно близки. Прошлым летом они отметили оловянную годовщину гражданской церемонии, а на грядущую зиму запланировано празднование годовщины венчания. Почти 10 лет назад они также воспользовались пребыванием в Гштаде, чтобы 30 января покрестить своего сына за несколько дней до религиозной церемонии.

На сегодняшний день у супругов родилось трое детей, два мальчика и девочка: Александр Андреа Стефано, которого в семье называют Сашей, родившийся в марте 2013 года за несколько месяцев до их свадьбы, Индия, родившаяся в апреле 2015 года, и Максимилиан, родившийся в апреле 2018 года. Партнёрами для игр для них стали двоюродные братья: Стефано и Франческо — дети брата Андреа Пьера Казираги и Беатрис Борромео (Beatrice Borromeo). Шарлотта Казираги, в свою очередь, стала матерью двух мальчиков: 9-летнего Рафаэля от Гада Эльмалеха (Gad Elmaleh) и 5-летнего Бальтазара, отцом которого является продюсер Димитрий Рассам (Dimitri Rassam).

Законодательница мод в душе

После учебы в Международной школе Женевы и «Институте Ле Розе» в Швейцарии Татьяна продолжила обучение в школе-интернате в Фонтенбло (Франция), где, как уже упоминалось выше, познакомилась с сестрой своего будущего мужа. Получив степень магистра изящных искусств в Американском университете Лондона, она работала стажером в Alberta Ferretti, затем в Giovanni Bianco в Нью-Йорке, после чего была принята на работу в американский журнал Vanity Fair.

Именно в 2010 г. состоялась судьбоносная встреча с молодой иранкой Даной Алихани (Dana Alikhani), которая в то время заканчивала магистратуру по правам человека в Нью-Йорке и задумывала сайт для продвижения работ и прав ремесленников всего мира. Вместе с ней Татьяна приступила к созданию проекта Muzungu Sisters (что в переводе с суахили означает «сёстры-путешественницы»).

Эта марка этичной одежды поддерживает местных ремесленников в Перу, Индии и Венгрии. Она закупает традиционные рукодельные изделия по справедливой цене, после чего предлагает их на рынке. «Этот путь нередко приводит нас к удивительным мастерам», — поделилась основательница бренда в эксклюзивном интервью для журнала Elle.

Бренд Muzungu Sisters, одной из основательниц которого является Татьяна Казираги, поддержали Эжени Ниархос, Маргарита Миссони и Гайя Репосси — © Muzungusisters

Казалось, мир моды был предназначен Татяне самой судьбой. «Моя мама — обладательница черного пояса по шопингу. Когда мы были детьми, нас всегда одевали в национальную одежду: джеллабы и шаровары. Для моего брата это было настоящим кошмаром», — рассказала она журналистам. В каждое путешествие она отправлялась с внушительным списком заказов: «Друзья постоянно просили привезти им какие-то вещи: то саронги с Бали, то маленькие сумки из Колумбии, и в конце концов я начала думать, что стоит открыть свой бутик».

Несмотря на то, что было открыто несколько поп-ап магазинов, например, в Hôtel de Paris в мае прошлого года, основная деятельность ведется через Интернет, и на сайте марки вы найдете целый ряд товаров для мужчин, женщин, детей и дома.

Создатели марки называют свои изделия «вечными реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение». Неудивительно, что детей Татьяны можно часть увидеть в одежде её бренда. Вне зависимости от события, её образ всегда приковывает внимание: будь то винтажные платья, марокканские жакеты или перуанские болеро. Её наряды всегда поражают уникальностью принтов, цветовой гаммой и кроем. По данным журнала Grazia, на своем свадебном торжестве она произвела фурор в кружевном платье от Missoni и короне из живых цветов — идеальный образ для летней церемонии на Скале. А для венчания в Швейцарии выбор был сделан в пользу классики от Valentino.

Татьяна активно участвует не только в бизнесе, но и в благотворительности. Она поддерживает ряд организаций, среди которых Фонд помощи больным детским церебральным параличом (ДЦП) способствующий финансированию исследований, Всемирную ассоциацию друзей детства AMADE и Фонд в поддержку беспризорных «Вирлани». Такая динамичная жизнь идеально подходит ей!