Riaperto il dialogo per il progetto “Borgo del Forte” a Ventimiglia

Il progetto di punta per la rinascita di Ventimiglia prevede un hotel a 5 stelle e alloggi residenziali © Marina Development Corporation

Le discussioni si erano arenate da quando il consiglio comunale di Ventimiglia aveva espresso dubbi sull’interesse pubblico dei progetti.

Mercoledì scorso, il Comune di Ventimiglia, Marina Development Corporation (MDC) fondata dal residente monegasco Robert Thielen e Namira SGR si sono incontrati per riprendere il confronto sui due progetti Borgo del Forte e Campus Internazionale, simboli della rinascita di Ventimiglia iniziata con la costruzione del nuovo porto di Monaco Cala del Forte.

Un incontro molto positivo

Durante l’incontro, al quale erano presenti tutti i componenti di maggioranza dell’amministrazione guidata da Flavio Di Muro, oltre a una delegazione di rappresentanti di Marina Development Corporation e di Namira SGR, il nuovo CEO della società Anselmo De Titta ha sottolineato l’importanza di trovare un terreno comune che possa apportare benefici sia alla città che al Fondo BDF, gestito da Namira SGR. “Da alcune settimane abbiamo riaperto il dialogo con l’Amministrazione, con la volontà reciproca di trovare presto sintesi”, ha dichiarato De Titta.

Ha inoltre espresso il suo ottimismo sull’avanzamento del progetto, sottolineando l’impegno unanime di tutte le parti per il successo di questa iniziativa, fondamentale per il rilancio del turismo a Ventimiglia.

Un investimento da 200 milioni di euro

Il progetto Marina di Ventimiglia si estenderà su una superficie totale di 57.000 m², per un investimento di oltre 200 milioni di euro. Il fulcro, “Borgo del Forte”, alle spalle del porto, prevede la costruzione di un hotel a 5 stelle con 70 camere, centro benessere, palestra e ristorante e 60 appartamenti di prestigio.

Inoltre, Borgo del Forte sarà direttamente collegato con il centro storico di Ventimiglia grazie a un impianto di risalita che arriverà in via Verdi, dove un ascensore condurrà alla città alta.

Sono previsti anche un parcheggio di 1.000 m² e un percorso pedonale panoramico per migliorare ancor di più il legame tra la marina e la città.

Parallelamente, il progetto “Borgo del Forte Campus” trasformerà l’ex deposito ferroviario del Campasso in un complesso educativo e sportivo, destinato a residenti e visitatori.

L’iniziativa rientra in una visione globale di rilancio di Ventimiglia, per dare alla città un nuovo dinamismo. Come De Titta ha dichiarato: “Il progetto è talmente ricco di spunti e qualità che sono certo che arriveremo molto velocemente alla meta. Siamo ottimisti e guardiamo con positività alla prossima fase di dialogo”.