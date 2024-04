Dietrofront al Comune di Ventimiglia per i grandi progetti turistici

I disaccordi nati al Comune potrebbero mettere a rischio l’hotel 5 stelle e il campus.

Il mega progetto di riqualificazione di Ventimiglia ha subito una battuta d’arresto. Promosso dal residente monegasco Robert Thielen e dalla sua società Marina Development Corporation (MDC), al momento è al centro di una battaglia politica al consiglio municipale della città .

L’opposizione di centrosinistra ritiene che la svolta turistica del comune e le nuove strutture private che dovrebbero essere costruire siano di scarso interesse pubblico. Presentati ufficialmente dalla MDC, l’hotel 5 stelle e il campus privato sono oggi ancora in attesa del via libera del Comune.

Come se non bastasse, all’inizio di gennaio il sindaco di estrema destra Flavio Di Muro e il suo assessore all’urbanistica Adriano Catalano sono stati criticati per non aver partecipato alle sedute del consiglio comunale, rimandando continuamente un accordo con l’MDC. Tuttavia, era stato deciso che la società avrebbe presentato il progetto alla Regione nonostante la mancanza di un accordo preliminare con il Comune.

La luce in fondo al tunnel?

Dopo mesi di dubbi e incertezze sulla fattibilità del campus e del nuovo hotel 5 stelle, sembrerebbe che la situazione si stia lentamente sbloccando, visti i diversi incontri ufficiali avvenuti nelle ultime settimane. Tuttavia, si attende ancora un annuncio ufficiale su possibili compromessi e soluzioni.

Nel frattempo, la Conferenza dei servizi, un istituto che semplifica le attività della pubblica amministrazione, ha dato parere positivo al progetto presentato dalla MDC. Un buon motivo per sperare nella sua realizzazione.