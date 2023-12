Nuove notizie sulla futura scuola internazionale di Ventimiglia

Marina Development Corporation (MDC) ha selezionato Blenheim Schools, la divisione internazionale di Chatsworth Schools.

Un nuovo futuro si prospetta per Ventimiglia. Nonostante la battuta d’arresto del progetto generale messo ai voti dal Consiglio Comunale, la città continua la sua trasformazione intorno al 3° porto di Monaco. La MDC non ha tempo da perdere. La società incaricata di realizzare tutti i progetti ha appena siglato una partnership con il pluripremiato fornitore di servizi educativi e network di scuole internazionale Chatsworth Schools per la gestione del Borgo del Forte Campus.

La scuola potrà servire un’ampia area, dato che strutture simili si trovano solo a Genova, Monaco e Nizza – © Marina Development Corporation

Il campus dovrebbe comprendere una scuola internazionale per 800 studenti, circondata da un parco pubblico, alloggi studenteschi e strutture sportive interne ed esterne. I residenti di Ventimiglia avranno accesso “privilegiato” alla struttura, grazie a borse di studio e sconti.

Il campus disporrà inoltre di oltre 3.000 m² di parcheggio e di spazi dedicati a conferenze ed esposizioni, oltre che di laboratori e uffici. Il progetto, che sorgerà sull’area dell’ex scalo ferroviario del Campasso, richiederà un totale di 42.000 m².

Il ruolo di Blenheim Schools

Come si legge nel comunicato stampa, “Blenheim Schools – la divisione scolastica internazionale di Chatsworth Schools – sarà responsabile della progettazione e dell’implementazione del programma educativo e degli spazi di apprendimento della scuola internazionale, della gestione delle attività dell’intero Campus, oltre ad agire come facilitatore per l’integrazione tra la scuola e la comunità locale”.

Giuseppe Noto, CEO di Marina Developmente Corporation, non nasconde la gioia: “Siamo entusiasti di annunciare insieme a Chatsworth la realizzazione della più grande scuola internazionale della Regione Liguria, un volano di grande crescita sociale, economica e occupazionale per Ventimiglia. Dopo anni di lavoro con la pubblica amministrazione, attendiamo fiduciosi l’adozione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale entro fine anno, necessaria per la sua realizzazione”.

200 milioni di euro per la riqualificazione

Con un investimento complessivo di 200 milioni di euro, il progetto di riqualificazione completo, battezzato Marina di Ventimiglia, si estenderà su un’area di 57.000 m². Comprende diversi interventi: il principale, Borgo del Forte, riguarda l’area retrostante il nuovo porto turistico di Cala del Forte, di proprietà di Porti di Monaco. È qui che sorgeranno un hotel a 5 stelle con 70 camere e 60 appartamenti di alta gamma con terrazza destinati alla vendita.

Altri progetti importanti includono la realizzazione del ristorante panoramico La Rocca, situato a ovest del complesso residenziale-alberghiero e che sarà ultimato entro l’estate del 2024, e del Club Italia, che vedrà “l’ex palazzina ACI” trasformata in un centro di eccellenza food&beverage. Con questi interventi, il principale promotore, ovvero il residente monegasco Robert Thielen, spera di trasformare Ventimiglia in una destinazione turistica di punta. E dopo l’impennata di visitatori registrata in città la scorsa estate, le premesse sembrano ottime!