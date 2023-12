On en sait plus sur la future école internationale de Vintimille

Blenheim Schools, la division internationale des Chatsworth Schools a été sélectionné par Marina Development Corporation (MDC).

Un nouvel avenir se dessine pour Vintimille qui poursuit sa transformation autour du 3e port de Monaco, malgré la stagnation du projet global soumis au vote du Conseil municipal. Mais pas de temps à perdre pour MDC. La société chargée de réaliser toutes les interventions prévues vient de signer un partenariat avec le fournisseur primé de services éducatifs et le réseau d’écoles internationales Chatsworth Schools pour la gestion du Borgo del Forte Campus.

L’école pourra desservir un territoire étendu puisqu’on ne trouve de structures similaires qu’à Gênes, Monaco ou Nice – © Marina Development Corporation

Pour rappel, il est prévu que ce campus soit composé d’une école internationale pour 800 étudiants, entouré d’un parc public, de logements étudiants et d’installations sportives intérieures et extérieures dont les habitants de Vintimille auront un accès privilégié grâce à des bourses et à des réductions.

Le campus pourra également bénéficier de plus de 3 000 m² de parking et d’un espace dédié aux conférences et aux expositions ainsi qu’à des laboratoires et des bureaux. Au total, 42 000 m² seront nécessaires pour ce projet qui sera développé précisément dans les espaces de l’ancienne gare ferroviaire de Campasso.

Le rôle de Blenheim Schools

Blenheim Schools – la division scolaire internationale de Chatsworth Schools – sera responsable de la conception et de la mise en œuvre du programme éducatif et des espaces d’apprentissage de l’école internationale, de la gestion des activités de l’ensemble du campus, ainsi que d’agir pour l’intégration.

Giuseppe Noto, PDG de Marina Development Corporation, ne cache pas sa grande satisfaction : « nous sommes ravis d’annoncer, avec Chatsworth, la création de la plus grande école internationale de la région de Ligurie, moteur d’une grande croissance sociale, économique et d’emploi pour Vintimille. Après des années de travail avec l’administration publique, nous attendons avec confiance l’adoption par le Conseil municipal d’ici la fin de l’année de la variante urbanistique, nécessaire à sa mise en œuvre. »

200 millions d’euros pour la restructuration complète

Avec un investissement total de 200 millions d’euros, la restructuration complète baptisée Marina di Ventimiglia se développera sur une superficie de 57 000 m². Elle comprend plusieurs structures : la principale, Borgo del Forte, qui concerne la zone derrière le nouveau port touristique de Cala del Forte, propriété des Ports de Monaco, avec un hôtel 5 étoiles de 70 chambres et 60 appartements haut de gamme avec terrasses destinés à la vente.

Les autres principales interventions concernent la construction du restaurant panoramique La Rocca, situé à l’ouest du complexe résidentiel-hôtelier et qui sera livré d’ici l’été 2024, et le Club Italia, qui prévoit la transformation de « l’ancien bâtiment ACI » en un pôle d’excellence en matière de restauration et de boissons. Avec ces embellies, le promoteur principal qui n’est autre que le résident monégasque Robert Thielen, espère faire de Vintimille une destination touristique phare. La ville a déjà connue un bond de fréquentation l’été dernier. En bonne voie donc.