Vintimille poursuit sa métamorphose avec la nouvelle place Constituente

Le grand parking souterrain initialement prévu, laissera finalement place à un petit parking de surface.

Les nouvelles constructions poussent comme des champignons à Vintimille, dont le visage se transforme de jour en jour depuis l’arrivée de la société Marina Development Corporation et de son principal entrepreneur Robert Thielen.

Après l’apparition du nouveau port, le résident monégasque d’origine néerlandaise a impulsé la création d’un hôtel 5 étoiles avec résidences, d’un restaurant tendance baptisé « La Rocca Ristorante » et d’un futur campus à l’est de la ville. L’objectif affiché : faire de la Riviera italienne, une destination touristique internationale.

© Marina Development Corporation

La zone supérieure au port Cala del Forte, Borgo del Forte se transforme également avec la piazza Constituente qui s’apprête à dévoiler un tout nouveau visage. Elle sera réaménagée pour être entièrement piétonne, avec une grande fontaine, des bancs et des parterres de fleurs.

L’ancien bâtiment de l’ACI, déjà acquis par la Marina Development Corporation et situé sur cette place, s’appellera « Club Italia » et fera l’objet d’une rénovation intégrale, dans le but de devenir un point de repère à la fois pour les résidents et les touristes. L’édifice sera ainsi surélevé et les restaurants, bars et boutiques s’étaleront sur une surface totale de 600 m². Un lieu qui pourrait devenir le principal point de vente de produits du territoire, à commencer par le vin.

Concernant le parking, il devrait être situé au niveau du sol et non plus en sous-sol, et à une centaine de mètres de la piazza Constituente. Selon le quotidien italien Il Secolo XIX, il y devrait y avoir finalement une quarantaine de places de stationnement contre les 150 supposées initialement.