Вентимилья продолжает преображаться – новая площадь Конституенте

Изначально намеченный большой подземный паркинг будет заменен маленьким наземным.

Как грибы растут новые строения в Вентимилье, а с приходом компании Marina Development Corporation и ее главного предпринимателя Роберта Тилена город преображается каждый день.

После появления нового порта, монакский резидент голландского происхождения затеял строительство 5-звездочного отеля с резиденциями, модного ресторана «La Rocca Ristorante» и будущего кампуса на востоке города. Поставлена задача: сделать из итальянской Ривьеры международный курорт.

© Marina Development Corporation

Зона над портом Кала дель Форте – Борго дель Форте – приютит площадь Конституенте, которая вскоре покажет свое новое лицо. Площадь будет полностью пешеходной, с большим фонтаном, скамейками и цветочными клумбами.

Бывшее здание ACI на этой площади, уже купленное компанией Marina Development, после капитального ремонта будет называться «Club Italia»; оно станет ориентиром как для местных жителей, так и для туристов. Здание будет приподнято, а рестораны, бары и бутики расположатся на общей площади 600 м². Это место может стать основной торговой точкой местной продукции, прежде всего вина.

Что касается паркинга, он будет наземным, а не подземным, и будет расположен в сотне метров от площади Конституенте. По данным итальянского издания Il Secolo XIX на нем будет около сорока стояночных мест, а не 150, как изначально намечалось.