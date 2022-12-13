La Rocca — будущий фешенебельный ресторан в Вентимилье

Идеально расположенный ресторан La Rocca обещает быстро стать эталонным местом в новом квартале Вентимильи.

В конце октября резидент Монако Роберт Тилен заложил первый камень в основание ресторана La Rocca. Фешенебельный и роскошный ресторан расположен прямо над новым портом Вентимильи Кала-дель-Форте.

© Девелоперская компания Marina Development Corporation

Чтобы соответствовать престижной атмосфере района и порта, руководство ресторана обещает привлечь клиентов со всего мира благодаря кухне высочайшего качества и приглашённым шеф-поварам, удостоенным звёзд «Мишлен». Уникальное местоположение и великолепные виды на окрестности станут несомненным плюсом.

От открывающейся перспективы должно захватывать дух. Благодаря обширной площади в 1 450 м², включая 650 м² террасы, La Rocca обещает панорамный вид на Средиземное море, порт и новый строящийся квартал Вентимильи.

© Девелоперская компания Marina Development Corporation

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роберт Тилен вдохновляет возрождение Вентимильи

Внутренний интерьер превосходит самые смелые ожидания. Залы ресторана расположены на двух этажах и окружены эркерами. Они позволят посетителям наслаждаться роскошным обслуживанием, наблюдая за пейзажем даже в редкие дождливые дни.

Лифт, соединяющий ресторан с портом, позволит яхтсменам легко добраться и отобедать в La Rocca. Вишенкой на торте должна стать превосходная 200-метровая пешеходная дорожка вокруг ресторана, чтобы насладиться незабываемым видом во время послеобеденного моциона.