Cette école, nommée « Borgo del Forte Campus » fait partie du gigantesque projet haut de gamme baptisé « Marina di Ventimiglia » qui a pour ambition de développer la ville, après la construction du « Cala del Forte », le nouveau port acheté par Monaco.

La société Marina Development Corporation (MDC), qui chapeaute le projet « Marina di Ventimiglia » voit les choses en grand pour Ventimille. L’idée est de construire un énorme campus dans l’ancienne gare de triage de Campasso, près de l’embouchure de la rivière Nervia, ainsi qu’un vaste complexe immobilier nommé « Borgo del forte ». Ce dernier sera situé plus à l’ouest, à l’arrière du nouveau port dans le vieux Vintimille (Ventimiglia Alta), et sera notamment composé d’un hôtel 5 étoiles et d’une soixantaine d’appartements de luxe avec terrasses.

500 étudiants accueillis sur le campus

Le 23 septembre dernier, l’entreprise de réaménagement urbain MDC a donc examiné les propositions de plusieurs cabinets d’architectes italiens pour la construction du Campus Borgo del Forte qui, sur 42 000 m2, abritera plusieurs bâtiments. A côté de l’école internationale qui est le coeur du campus, se trouvera un centre sportif colossal avec piscine olympique de 50 mètres, salle de sport entièrement équipée, vestiaires, club house dédié et six courts de tennis.

Entrée de l’école © One Works Intérieur de l’école © One Works Vue d’en haut © One Works Extérieur de l’école © MCA Vue d’en haut © MCA

Au sud, l’ancien dépôt ferroviaire sera rénové et transformé en centre de congrès avec salle de conférence et des bureaux, le tout donnant sur un grand parc verdoyant. L’ancienne maison d’hôtes sera quant à elle utilisée pour héberger les athlètes, les étudiants et les enseignants, et le troisième bâtiment existant sera équipé pour les services d’accueil, les bureaux et la cafétéria. Le Campus sera également doté de plus de 3 000 m2 de stationnement.

Deux projets encore en lice

Les deux cabinets d’architectes italiens choisis pour leurs projets sont les suivants : Mario Cucinella Architects (MCA) et One Works. Cela a été communiqué par la société Marina Development Corporation qui avait lancé ces derniers mois un concours d’idées pour la sélection des meilleures propositions architecturales. Le cabinet retenu sera désigné d’ici la fin de l’année par le gestionnaire de l’école qui est pour l’heure encore inconnu.

« C’est un grand plaisir d’avoir reçu à Vintimille quatre des meilleurs cabinets d’architectes d’Italie qui ont présenté leurs propositions pour le campus Borgo del Forte, toutes de grande valeur et répondant aux demandes formulées lors de l’appel d’offres », s’est réjoui Giuseppe Noto, PDG de MDC. « Cela confirme la pertinence et la qualité du projet de régénération urbaine de Marina di Ventimiglia, que nous menons avec les administrations locales et régionales depuis près de deux ans, pour la relance de la Ligurie occidentale à travers une nouvelle offre hôtelière, résidentielle et éducative-sportive. »

Pour rappel, le projet « Marina di Ventimiglia » qui s’étend sur 57 000 m2, nécessite un investissement de plus de 200 millions d’euros. Robert Thielen en est le principal promoteur. Cet homme d’affaire néerlandais et résident monégasque, souhaite faire de Vintimille une ville à la fois luxueuse, jeune et touristique. Il est sur la bonne voie.