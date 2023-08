Grâce à cet extrait, on sait à quoi va ressembler la nouvelle Vintimille

Le projet haut de gamme baptisé « Marina di Ventimiglia » prend forme.

Faire de Vintimille une nouvelle destination touristique phare, telle est l’ambition de Marina Development Corporation (MDC), qui réalisera toutes les interventions prévues autour du 3e port de la Principauté de Monaco. Une vidéo projetant la future marina à été présentée récemment à l’Assemblée générale de Confindustria Imperia par le PDG de MDC, Giuseppe Noto. La voici :

Dans cette projection de 2 minutes 30, Vintimille est présentée comme étant « la perle de la Riviera Ligure », « la porte de l’Italie », dans laquelle se mêle histoire, culture et nature. Une voix off rappelle les différents chantiers que comporte le projet, à savoir : le complexe « Borgo del Forte » composé d’un hôtel 5 étoiles avec spa et de résidences de luxe, le restaurant « La Rocca » en cours de construction et qui offrira « saveurs et panorama unique » depuis sa grande terrasse, et le « Borgo del Forte Campus », école internationale pouvant accueillir jusqu’à 700 jeunes, et offrant des services exceptionnels comme une piscine couverte, une salle de sport ou encore un centre de congres.

Un investissement de 200 millions d’euros qui devrait être amorti par les futures retombées économiques, espère le promoteur principal, le résident monégasque Robert Thielen. L’équipe de MDC planche sur 100 000 visiteurs à l’année et avance que la marina permettra la création de 150 postes à temps plein.