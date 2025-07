Monaco Pride 2025 : 200 participants mobilisés pour la communauté LGBTQIA+

La quatrième édition de Monaco Pride a attiré jeudi soir un public varié au Marius Monaco, témoignant d’un engagement croissant en faveur des droits LGBTI+ dans la Principauté.

Sur un fond de musique du chanteur Fat Cat Hackett, Monaco Pride a réuni des personnalités du gouvernement, du secteur bancaire et associatif pour sa quatrième édition jeudi 10 juillet. Face à une salle remplie, les cofondateurs Lorenzo Turco, Hervé Aeschbach et Annette Anderson ont pris la parole pour remercier les participants venus soutenir la communauté LGBTQIA+. Ils ont ensuite été rejoints par Gaelle Migani de Barclays Private Bank Monaco, partenaire depuis la première édition, et Anaïs Berutti de l’association MonArcEnCiel, qui a récemment fêté son année d’existence.

Annette Anderson, cofondatrice de Monaco Pride fait face aux participants de l’évènement © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Une reconnaissance revendiquée

« Au classement européen Rainbow Map, Monaco occupe la 43e place sur les 49 pays évalués concernant les droits accordés à la communauté LGBTQIA+ », rappelle Annette Anderson en introduction, encourageant les précieux soutiens à se mobiliser pour faire évoluer la situation en Principauté.

« Nous aimons ce pays, nous avons l’espoir que les choses vont évoluer », déclare avec optimisme Hervé Aeschbach. L’ancien directeur de Fight Aids Monaco a ainsi l’attention sur « la non-reconnaissance des unions homosexuelles contractées à l’étranger » Un manque qui « prive de nombreux couples des avantages sociaux fondamentaux : allocations familiales, droits successoraux et possibilités d’adoption. »

« Il est temps d’ouvrir un vrai dialogue », a déclaré Anaïs Berutti, soulignant la nécessité d’obtenir des réponses concrètes des autorités. L’association MonArcEnCiel intensifie ses efforts de recrutement d’adhérents pour amplifier son action.

L’engagement de Barclays Private Bank Monaco depuis quatre éditions témoigne également de l’évolution des mentalités dans le secteur économique. La banque a symboliquement illuminé son bâtiment de l’avenue de la Costa aux couleurs arc-en-ciel, démontrant son soutien à la diversité et à l’inclusion.