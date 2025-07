Monaco Pride 2025: 200 partecipanti uniti per la comunità LGBTQIA+

La quarta edizione del Monaco Pride ha attirato giovedì sera un pubblico variegato al Marius Monaco, confermando un impegno sempre crescente a favore dei diritti LGBTI+ nel Principato.

Accompagnata dalla musica del cantante Fat Cat Hackett, la quarta edizione del Pride di giovedì 10 luglio ha riunito esponenti del governo, del settore bancario e di diverse associazioni. Di fronte a una sala gremita, i co-fondatori Lorenzo Turco, Hervé Aeschbach e Annette Anderson hanno preso la parola per ringraziare i partecipanti venuti a sostenere la comunità LGBTQIA+. A raggiungerli sul palco sono poi state Gaelle Migani, in rappresentanza di Barclays Private Bank Monaco – partner fin dalla prima edizione – e Anaïs Berutti, dell’associazione MonArcEnCiel, che ha recentemente festeggiato il suo primo anno di attività.

Annette Anderson, cofondatrice del Monaco Pride, si rivolge ai partecipanti dell’evento © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Un riconoscimento ancora da conquistare

«Secondo la classifica europea Rainbow Map, Monaco si trova al 43° posto su 49 Paesi per quanto riguarda i diritti riconosciuti alla comunità LGBTQIA+», ha ricordato Annette Anderson in apertura, invitando i presenti a unirsi per contribuire al cambiamento nel Principato.

«Amiamo questo Paese, e speriamo davvero che le cose possano evolversi», ha dichiarato con ottimismo Hervé Aeschbach. L’ex direttore di Fight Aids Monaco ha voluto porre l’accento sul «mancato riconoscimento delle unioni omosessuali contratte all’estero» – un vuoto che «priva molte coppie di diritti fondamentali, come gli assegni familiari, i diritti successori e la possibilità di adottare».

«È ora di aprire un dialogo vero», ha aggiunto Anaïs Berutti, sottolineando l’importanza di ottenere risposte concrete dalle istituzioni. L’associazione MonArcEnCiel si sta impegnando al massimo per coinvolgere nuovi membri e intensificare le sue iniziative.

L’impegno di Barclays Private Bank Monaco, che sostiene l’iniziativa fin dalla sua nascita, dimostra come anche nel settore economico le mentalità stiano cambiando. In occasione dell’evento, la banca ha illuminato simbolicamente la sua sede di avenue de la Costa con i colori dell’arcobaleno, a testimonianza concreta del suo sostegno alla diversità e all’inclusione.