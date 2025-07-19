Monaco Pride 2025: 200 участников мобилизовались для сообщества ЛГБТКИА+

Четвертый Monaco Pride привлёк разнообразную публику в Marius Monaco в четверг вечером, продемонстрировав растущую приверженность правам ЛГБТИ+ в Княжестве.

Под музыку певца Фэта Кэта Хэкетта в четверг, 10 июля, прошёл четвёртый Monaco Pride, в котором приняли участие представители правительства, банковского и общественного секторов. Перед переполненным залом соучредители Лоренцо Турко, Эрве Эшбах и Аннет Андерсон выступили с речью, чтобы поблагодарить участников, пришедших поддержать сообщество ЛГБТКИА+. Затем к ним присоединились Гаэль Мигани из Barclays Private Bank Monaco, партнер с самого первого Monaco Pride, и Анаис Берутти из ассоциации MonArcEnCiel, которая недавно отпраздновала свой первый юбилей

Аннет Андерсон, соучредительница Monaco Pride, встречается с участниками мероприятия © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Заявленное признание

«В рейтинге Европейской радужной карты Монако занимает 43-е место среди 49 стран, оцененных с точки зрения прав, предоставленных сообществу ЛГБТКИА+», вспоминает Аннет Андерсон в вступлении, призывая ценных сторонников сообщества мобилизоваться, чтобы изменить ситуацию в Княжестве.

«Мы любим эту страну, мы надеемся, что всё изменится», оптимистично заявил Эрве Эшбах. Бывший директор Fight Aids Monaco таким образом обращает внимание на «непризнание однополых союзов, заключенных за рубежом». «Это лишает многие пары основных социальных благ: семейных пособий, прав наследования и возможностей усыновления».

«Настало время начать настоящий диалог», заявила Анаис Берутти, подчеркнув необходимость получения конкретных ответов от властей. Ассоциация MonArcEnCiel активизирует работу по привлечению членов для расширения своего влияния.

Приверженность Barclays Private Bank Monaco за последние четыре года также отражает меняющийся менталитет в экономическом секторе. Банк символически осветил свое здание на проспекте Коста цветами радуги, продемонстрировав свою поддержку разнообразия и инклюзивности.