Perché la Francia dovrà versare 138 milioni di euro a Monaco nel 2026?

La Francia si appresta a versare 138 milioni di euro al Principato in virtù di un sistema fiscale risalente a oltre sessant’anni fa.

È stato il servizio di TVMonaco a riportare l’argomento alla ribalta questa settimana. Secondo l’emittente monegasca, nel 2026 il contributo francese al bilancio del Principato raggiungerà i 138 milioni di euro. Si tratta di un importo in sensibile aumento rispetto agli anni precedenti, poiché la retrocessione era pari a circa 120 milioni di euro nel 2025, dopo aver oscillato intorno ai 100 milioni nel decennio 2010. Questo aumento è dovuto in particolare agli ottimi risultati dell’IVA riscossa a Monaco nel 2024.

L’accordo tra De Gaulle e il Principe Ranieri III

Per comprendere questo flusso di denaro, occorre risalire al 18 maggio 1963. Questa convenzione, decisa dal generale De Gaulle e dal Principe Ranieri III, pose fine al regime di esenzione fiscale di cui beneficiavano i cittadini francesi residenti nel Principato.

Prima dell’accordo, un cittadino francese residente a Monaco pagava le imposte sul reddito esclusivamente nel Principato, alimentando direttamente la sua economia. Da quando Parigi ha iniziato a tassare i propri cittadini espatriati, Monaco ha perso una parte delle sue entrate fiscali, in particolare quelle derivanti dall’IVA.

Il sistema del conto di ripartizione ha lo scopo di ripristinare quelle che sarebbero state le entrate IVA dei due Stati se avessero costituito due territori distinti. In parole povere, la Francia riscuote sul proprio territorio un’IVA che, in teoria, sarebbe dovuta spettare a Monaco. Il versamento annuale corregge questa asimmetria. Il suo principio è stabilito dalla convenzione del 1963 e le sue modalità di calcolo sono state precisate tramite uno scambio di lettere tra i due governi.