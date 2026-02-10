Linea 600 Nizza-Monaco-Mentone: percorsi, orari e tariffe

Questa nuova linea, che sostituisce le linee 607 e 608, sarà effettua diversi viaggi andata e ritorno al giorno, con un autobus ogni 10-15 minuti.

Dal 6 aprile 2024, la linea 607, che partiva da Nizza per arrivare a Monaco passando per Place d’Armes, e la linea 608, che partiva dalla stazione degli autobus di Mentone direzione Monaco, si uniranno per lasciare il posto alla linea 600, ex linea 100.

La linea sarà accessibile da Nizza (fermata Square Normandie Niemen) e arriverà fino a Mentone (fermata Gare Routière), passando per Monaco. Servirà nello specifico le seguenti città: Nizza, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d’Ail, Monaco, Roquebrune-Cap-Martin e Mentone.

Percorsi e orari

I week-end e i giorni festivi, gli autobus sono meno frequenti ed è prevista una partenza ogni 20 minuti © zou.maregionsud.fr

La linea 601 per viaggiare di notte

Chi deve viaggiare di sera, o addirittura di notte, può prendere la linea 601 (ex Noctambus). Questa navetta collega la stazione degli autobus di Mentone al porto di Nizza (fermata Nice Square Normandie Niemen) tutte le sere d’estate a partire dal 21 giugno dalle 21:30 (partenza da Nizza, alle 23:10 in partenza da Mentone), oltre che le vigilie dei giorni festivi. Il resto dell’anno è in servizio giovedì, venerdì, sabato e le vigilie dei giorni festivi.

Si ferma a Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Èze-sur-Mer, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin e Monaco, ma è possibile anche scendere tra due fermate. Ecco il percorso e gli orari:

Tariffe

Dal 2025, la linea 600 dispone del sistema Open Payment, che consente di pagare e convalidare il proprio viaggio con un’unica operazione. Questo sistema elimina le code alle biglietterie automatiche e facilita notevolmente l’accesso ai turisti internazionali:

Basta appoggiare la vostra carta di credito contactless (o lo smartphone conApple Pay/Google Pay) sulla macchinetta a bordo.

Il pagamento è automatico e il costo è di 2,10€

Non è necessario acquistare un biglietto prima di salire

La corsa è gratuita per i bambini sotto i 4 anni.

La tariffa standard è di 2,50 € se si paga in contanti all’autista.

Offerta piccoli gruppi: sconto dal 30 al 50% per gruppi da 3 a 8 persone che viaggiano insieme. Biglietti disponibili online, in agenzia o presso l’autista.

Pass Sud Azur Explore: viaggi illimitati su tutte le reti di trasporto (treno, tram, autobus) delle Alpi Marittime e di Monaco (pass da 3 giorni, 7 giorni o 14 giorni).

Se viaggiate tra Nizza e Monaco senza entrare nel Principato, potete utilizzare i biglietti Lignes d’Azur. Allo stesso modo, se viaggiate tra Monaco e Mentone senza entrare nel Principato, potete utilizzare gli abbonamenti Zest’bus. Attenzione: i titoli di trasporto Lignes d’Azur e Zest’bus non sono accettati sulla linea 601.

Se volete pianificare il viaggio in anticipo, l’applicazione mobile ZOU! (disponibile su App Store e Google Play) offre la possibilità di acquistare il biglietto in anticipo e convalidarlo sull’autobus.

Consigli pratici

Arrivate alla fermata 5 minuti prima dell’orario indicato.

Gli orari indicati sono calcolati secondo le condizioni di traffico normali.

Per godere della vista panoramica migliore, sedetevi sul lato destro in direzione di Mentone.

Non dimenticate di scaricare l’applicazione ZOU! o Zenbus per seguire il vostro autobus in tempo reale.

Per maggiori informazioni: 04 13 94 30 50 (servizio disponibile tutti i giorni dalle 7:00 alle 10:00)

Il progetto della navetta marittima tra Nizza e Monaco torna con una nuova strategia