Ligne de bus 600 Nice-Monaco-Menton : Plans, horaires, tarifs

Cette ligne, qui remplace les lignes 607 et 608 depuis deux ans, effectue de nombreux allers-retours par jour, ce qui équivaut à un bus toutes les 10 à 15 minutes.

Depuis le 6 avril 2024, la ligne 607, qui partait de Nice pour rejoindre Monaco via la Place d’Armes, et la ligne 608 qui partait de la gare routière de Menton pour rejoindre Monaco, ont fusionné pour laisser place à la ligne 600, ancienne ligne 100.

Cette ligne est accessible depuis Nice (arrêt Square Normandie Niemen) et jusqu’à Menton (arrêt Gare Routière), en passant par Monaco. Elle dessert précisément les villes suivantes : Nice, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d’Ail, Monaco, Roquebrune-Cap-Martin et Menton.

Plans et horaires

Le week-end et les jours fériés, les bus sont moins nombreux, et un départ est prévu toutes les 20 minutes – © zou.maregionsud.fr

La ligne 601 pour voyager de nuit

Les personnes qui devraient voyager en soirée, voire de nuit, sont invitées à emprunter la ligne 601 (anciennement appelée Noctambus). Cette navette relie Menton Gare Routière au Port de Nice (arrêt Nice Square Normandie Niemen) tous les soirs d’été à compter du 21 juin et à partir de 21h30 (départ de Nice, de 23h10 au départ de Menton), ainsi que les veilles de jours fériés. Le reste de l’année, elle est disponible le jeudi, vendredi, samedi et les veilles de jours fériés.

Elle dessert ainsi Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Èze-sur-Mer, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin et Monaco, mais la descente entre deux arrêts est possible. Voici le plan et les horaires :

Les tarifs

Depuis 2025, la ligne 600 dispose du système Open Payment, permettant de payer et valider son trajet en une seule action Ce système élimine les files d’attente aux distributeurs et facilite grandement l’accès aux touristes internationaux :

Présentez votre carte bancaire NFC (ou smartphone via Apple Pay/Google Pay) au valideur à bord

Le paiement s’effectue automatiquement au tarif de 2,10 €

Aucun besoin d’acheter un ticket à l’avance

Le trajet est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Le tarif standard s’élève à 2,50 € en espèces auprès du conducteur.

Offre mini-groupe : Réduction de 30 à 50% pour les groupes de 3 à 8 personnes voyageant ensemble. Billets disponibles en ligne, en agence ou auprès du conducteur.

Pass Sud Azur Explore : Voyage illimité sur tous les réseaux de transport (train, tram, bus) des Alpes-Maritimes et Monaco (pass 3 jours, 7 jours ou 14 jours).

Si vous restez entre Nice et Monaco sans entrer en Principauté, alors, les titres Lignes d’Azur peuvent être utilisés. De même, si vous restez entre Monaco et Menton, sans entrer sur le territoire de la Principauté, les titres abonnements Zest’bus sont acceptés. Attention, les titres urbains Lignes d’Azur et Zest’bus ne sont pas acceptés sur la ligne 601.

Pour ceux qui souhaitent anticiper leur trajet, l’application mobile ZOU ! (disponible sur l’App Store et Google Play) offre la possibilité d’acheter son billet à l’avance et de le valider dans le bus.

Conseils pratiques

Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes avant l’horaire indiqué.

Les horaires indiqués sont calculés pour des conditions normales de circulation.

Pour la meilleure vue panoramique, installez-vous côté droit en direction de Menton.

Pensez à télécharger l’application ZOU ! ou Zenbus pour suivre votre bus en temps réel

Pour tout renseignement complémentaire : 04 13 94 30 50 (service disponible tous les jours de 7 heures à 10 heures)

