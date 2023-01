Ligne de bus 100 Nice-Monaco-Menton en 2023 : plans, horaires, tarifs, changements

Le bus de la ligne 100 se divise actuellement en deux lignes – la 607 et la 608.

Les travaux au niveau de Roquebrune-Cap-Martin n’étant pas terminés – ils sont prévus jusqu’au mois d’avril 2024 – la ligne 100 Nice-Monaco-Menton est toujours divisée en deux lignes : la ligne 607 qui permet de relier Nice à Monaco, en correspondance avec la ligne 608 pour rejoindre Menton.

Plans et horaires

Ligne 607

Ainsi, la ligne 607 effectue le trajet habituel entre Nice et Monaco jusqu’à l’arrêt Saint-Roman MC, via la Place d’Armes. Voici le plan et les horaires :

À noter : à Nice, l’arrêt Port Lympia, soit le premier arrêt/terminus, a été déplacé. Il se nomme désormais Square Normandie et se trouve dans le quartier de Nice Riquier, près du Carrefour TNL.

Ligne 608

La ligne 608 part de Menton en direction de Monaco-Place d’Armes, puis prend un itinéraire de déviation par la Moyenne Corniche pour revenir en direction de Roquebrune-Cap-Martin au niveau du giratoire des 4 chemins. Voici le plan et les horaires :

La ligne circule du lundi au vendredi de 5h55 à 21 heures, avec un bus toutes les 15 à 30 minutes, et le week-end de 6h20 à 21h09, avec un bus toutes les 20 à 45 minutes.

Ligne 601

Les personnes qui devraient voyager en soirée, voire de nuit, sont invitées à emprunter la ligne 601 (anciennement appelée Noctambus). Avec une navette toutes les 1h30, elle relie Menton Bastion au Parc Phœnix chaque jeudi, vendredi et samedi soir et tous les soirs en juillet et août, à partir de 21h30 (départs de Nice, de 23h15 au départ de Menton), ainsi que les veilles de jours fériés.

Elle dessert ainsi Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Èze-sur-Mer, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin et Monaco, mais la descente entre deux arrêts est possible. Voici le plan et les horaires :

Capture d’écran © zou.maregionsud.fr

Les tarifs

Pour la ligne 100 divisée en 608 et 607, comptez 2,50 euros le « Ticket Azur ». Il s’achète directement auprès du chauffeur par espèces (carte bancaire prochainement acceptée) ou en agence en ligne et agences commerciales et mobiles, et vous permettra de circuler librement entre Nice et Menton en passant d’une ligne à l’autre.

Si vous restez entre Nice et Monaco sans entrer en Principauté, alors, les titres lignes d’Azur peuvent être utilisés. De même, si vous restez entre Monaco et Menton, sans entrer sur le territoire de la Principauté, les titres abonnements Zestbus sont acceptés (zone grise sur le plan).

Attention, les titres urbains Lignes d’Azur et Zestbus ne sont pas acceptés sur la ligne 601. Prévoyez donc 2,50 euros, comme en journée, si vous achetez votre ticket auprès du conducteur.