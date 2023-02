Ventimiglia: in arrivo un hotel 5 stelle e 60 residenze di lusso

Affacciate sul nuovo porto della città, queste nuove costruzioni regaleranno un’incredibile vista sul mare.

La trasformazione di Ventimiglia continua e tra qualche anno la città non sarà più la stessa. La Marina Development Corporation (MDC) ha svelato i contorni del futuro complesso residenziale-alberghiero che rientra nel progetto finale di “Borgo del Forte”.

Come si legge in un comunicato stampa, il complesso in questione “sarà costituito da un hotel 5 stelle di 70 camere, mentre la componente residenziale comprenderà 60 appartamenti alta di gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città”. Si precisa inoltre che la gestione di questi appartamenti può essere affidata all’hotel.

Vista dal centro storico di Ventimiglia © Marina Development Corporation

Questo nuovo assetto dovrebbe integrarsi perfettamente con il verde circostante, con il fascino della città alta e con il nuovo porto. Se l’idea è quella di creare “una nuova destinazione in grado di rispondere alle esigenze del turista moderno”, il progetto ha anche “una vocazione italiana”. Una fonte inestimabile di posti di lavoro! “Saranno circa 300 gli occupati nella sola fase di esercizio”, afferma MDC.

Grandi progetti in corso

La riqualificazione del lungomare rientra in un più ampio progetto di valorizzazione della marina di Ventimiglia, che interesserà una superficie totale di 57.000 m², per un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo BDF. Prevede inoltre la realizzazione del ristorante La Rocca, a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono iniziati a ottobre scorso, e del Club Italia, che trasformerà Piazza Costituente in un centro di eccellenza della ristorazione.

Vista dal futuro ristorante “La Rocca” © Marina Development Corporation

Piano di rigenerazione urbana a Ventimiglia a opera di Robert Thielen

Senza dimenticare il “Borgo del Forte Campus”, un campus internazionale di 30.000 m² che sorgerà sul sito della vecchia stazione ferroviaria di Campasso.

Per la realizzazione del campus, MDC ha esaminato le proposte progettuali presentate da quattro importanti studi di architettura nel settembre 2022. Queste sono state valutate da una giuria composta da Francesca Becchi, partner di Renzo Piano Building Workshop (RPBW), Davide Dal Maso, CEO di Avanzi, e Robert Thielen, Special Advisor to the Board di Marina Development Corporation.

Il complesso polifunzionale unico nel suo genere, che ospiterà una palestra completamente attrezzata, una piscina coperta e campi da tennis, sarà aperto al pubblico tutto l’anno!