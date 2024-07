Wannenes torna al Métropole per un’asta esclusiva

Un eccezionale bandeau in diamanti sarà messo in vendita durante l’asta. Anche molto marchi prestigiosi avranno questo onore, come Bulgari, Rolex, Audemars Piguet, Hermès, Vuitton, Prada…

L’Hotel Métropole si prepara ad ospitare una straordinaria collezione di gioielli, orologi e borse. Wannenes tornerà da venerdì 5 luglio fino al 9 luglio nei saloni del leggendario hotel per un’esposizione seguita da un’asta, con circa 314 gioielli, 170 orologi, 33 borse ed altri accessori. Un numero significativamente maggiore rispetto alla precedente asta.

Wannenes: una storia di prestigio

Wannenes è stata fondata nel 2001 da una famiglia olandese che viveva a Genova dal XVII secolo. L’azienda è nata in Italia, più precisamente a Genova, storicamente un importante centro di gioielleria ed oreficeria. Forte del suo successo, si è poi sviluppata a Roma, Milano e Torino, e continua a espandersi.Arrivata a Monaco nel 2018, Wannenes ha abituato il Principato a vendite di prodotti eccezionali.

Un bandeau in diamanti del gioielliere di Casa Savoia in vendita

Teresa Scarlata, responsabile del reparto gioielleria di Wannenes, ci racconta che la collezione comprende alcuni gioielli incredibilmente rari, sia antichi che moderni, come il girocollo in vendita, realizzato e firmato da Musy, che fu il fornitore ufficiale della famiglia reale dei Savoia in Italia.

Musy Padre e Figli è la più antica gioielleria ed orologeria d’Italia. I suoi pezzi erano così preziosi e così precisi che divenne presto il gioielliere più richiesto di Casa Savoia.

Nel 1868, la principessa Margherita di Savoia affidò all’azienda l’incastonatura di due bracciali in occasione del suo matrimonio con il cugino Umberto. Da quel momento, Musy divenne il gioielliere di fiducia della futura prima regina d’Italia. Per lei vennero creati numerosi gioielli, che in seguito entrarono a far parte dei gioielli della Corona d’Italia.

Spilla in oro, rubini e diamanti, firmata Sabbadini © Wannenes

B v lgari festeggia il 140° anniversario

Quest’anno ricorre il 140° anniversario della fondazione di Bvlgari. Per celebrare questo traguardo, Wannenes propone una collezione particolarmente significativa di gioielli del marchio romano. Con una dozzina di orologi e una trentina di gioielli, tra cui alcuni della collezione Tubogas, la selezione comprende collane della famosa collezione “Monete”, orecchini in corallo, oro, e altri con un diamante da 6 carati incastonato. Sarà in vendita la ”spilla iconica” della collezione Panthère di Cartier, in platino e diamanti, creata degli anni Ottanta.

Orologi rari e preziosi

Tra i 170 orologi esposti, due in particolare hanno attirato l’attenzione di Michele Rosa, specialista di orologi per Wannenes. Il primo è un Rolex Daytona del 1969, lo stesso modello indossato da Paul Newman ma in oro giallo e con un quadrante esotico. Ne esistono solo 300 esemplari in tutto il mondo. Stimato tra i 350.000 e i 450.000 euro, l’orologio è stato messo in vendita dalla famiglia dell’acquirente originale, il che, per Michele Rosa, significa che è in condizioni ottimali e che poche persone lo hanno toccato.

Ancora più raro, un orologio Audemars Piguet prodotto in un’edizione limitata con soli 25 esemplari si distingue per il suo aspetto. “A prima vista sembra essere in acciaio e oro, ma in realtà è in platino e oro rosa. Ha un quadrante rosa salmone e un calendario perpetuo”, spiega Michele Rosa. Il modello è il numero 20 della serie.

Audemars Piguet Royal Oak Quantième Perpétuel Automatique © Wannenes

Informazioni pratiche

I favolosi pezzi possono essere ammirati durante le mostre aperte all’Hotel Métropole dalle 15.00 alle 20.00 del 5 luglio, dalle 10.00 alle 20.00 del 6 e del 7 luglio e dalle 10.00 alle 12.00 dell’8 e 9 luglio.

L’asta sarà aperta al pubblico presso l’Hotel Métropole di Monaco e sarà possibile fare offerte anche online e per telefono.

Orari dell’asta:

8 luglio alle 14.00 per gli orologi

8 luglio alle ore 17.00 per i lotti di gioielli da 1 a 191

9 luglio alle 14.00 per i lotti 192 – 314

9 luglio alle ore 17.00 per i lotti 400 – 492

Il catalogo completo degli orologi e quello dei gioielli, delle borse e degli accessori sono disponibili sul sito web di Wannenes