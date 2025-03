Ornella Barra Pessina nominata “Donna dell’anno 2025” da Leaders Mondiales Monaco

Lo Yacht Club di Monaco ha ospitato una prestigiosa cerimonia di premiazione per una pioniera dell’industria farmaceutica.

L’Associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco (FLMM), sotto l’alto patrocinio di S.A.S. la Principessa Stéphanie, ha consegnato il Premio di donna FLMM dell’anno 2025 a Ornella Barra Pessina. Il riconoscimento, consegnato dalla Presidente Chantal Ravera, premia il percorso eccezionale di questa figura emblematica del settore farmaceutico.

Nata in Italia e naturalizzata monegasca, Ornella Barra vanta un percorso professionale invidiabile fin dagli esordi come farmacista. Titolare di un dottorato in farmacia all’Università di Genova, è velocemente passata dalla gestione di una farmacia alla creazione della propria azienda.

Dall’imprenditorialità alla leadership mondiale

La fondazione di Di Pharma nel 1982 ha segnato l’inizio di un’ascesa folgorante che l’ha poi condotta alle più alte cariche. Nel 2014, grazie alla sua esperienza e alla sua visione strategica, ha dato vita al gruppo Walgreens Boots Alliance, dove oggi occupa la prestigiosa carica di Chief Operating Officer, International.

Una cerimonia d’eccezione

La cerimonia di premiazione si è svolta nella sontuosa cornice dello Yacht Club di Monaco, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Alla presenza di numerose personalità, tra cui Isabelle Berro-Amadeï, Ministro di Stato ad interim, Christophe Robino, Ministro degli Affari Sociali e della Salute, e S.E. Manuela Ruosi, Ambasciatore d’Italia, la Barra ha ricevuto un’opera dell’artista BELI.

Questo riconoscimento è perfettamente in linea con la missione dell’Associazione FLMM che, anno dopo anno, mette in luce donne con carriere eccezionali in diversi settori, contribuendo così a ispirare le generazioni future.