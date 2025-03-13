Орнелла Барра Пессина — «Женщина года-2025» по версии Ассоциации женщин-мировых лидеров Монако

Признанный новатор в фармацевтической индустрии была удостоена почетного звания «Женщина года-2025» на престижной церемонии в Яхт-клубе Монако.

Ассоциация женщин-мировых лидеров Монако, действующая под патронажем Её Высочества Принцессы Стефании, вручила эту награду Орнелле Барра Пессина в знак признания ее выдающейся профессиональной карьеры. Председатель ассоциации Шанталь Равера лично поздравила лауреатку и отметила ее вклад в развитие фармацевтического сектора.

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Орнелла Барра родилась в Италии, но уже давно является гражданкой Монако. Ее профессиональный путь начался с работы фармацевтом, а докторская степень по фармакологии, полученная в Генуэзском университете, стала важным этапом на пути к успеху. От управления собственной аптекой она быстро перешла к созданию своей компании, продемонстрировав выдающиеся предпринимательские способности.

От предпринимательства к мировому лидерству

В 1982 году Орнелла Барра основала компанию Di Pharma, что стало важной вехой в ее карьере. Благодаря таланту и дальновидности, она смогла построить успешный бизнес, который со временем привел ее в число лидеров фармацевтической индустрии. В 2014 году она сыграла ключевую роль в создании международного холдинга Walgreens Boots Alliance, а сегодня занимает одну из ведущих позиций в компании в качестве главного операционного директора по международной деятельности.

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Торжественная церемония

Церемония награждения прошла в изысканной атмосфере Яхт-клуба Монако в рамках празднования Международного дня защиты прав женщин. В знак признания ее достижений Орнелле Барра была вручена уникальная работа художника BELI. Среди почетных гостей церемонии присутствовали и.о. государственного министра Изабель Берро-Амадеи, министр по вопросам социальной политики и здравоохранения Кристоф Робино, а также посол Италии в Монако Мануэла Руози.

Эта награда символизирует главную цель Ассоциации женщин-мировых лидеров Монако — поддерживать и отмечать женщин, добившихся выдающихся успехов в разных сферах, и вдохновлять новые поколения на смелые свершения.