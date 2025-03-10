Руки спасения: Княгиня Шарлен раскрывает женскую силу

По случаю Международного женского дня Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала свою приверженность обучению оказанию первой помощи, подчеркнув роль этих жизненно важных навыков, особенно для женщин.

В эту субботу, 8 марта, в центре Лео Ферре прошло важное мероприятие в рамках Международного дня прав женщин. Княгиня Шарлен приняла активное участие в семинаре по повышению осведомленности о действиях по спасению жизней, организованном Красным Крестом Монако в сотрудничестве с ассоциациями «Entreparents» и «Женщины – мировые лидеры Монако».

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Княгиня Шарлен © Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Княжеская приверженность делу оказания первой помощи

Присутствие Её Светлости не было случайным. На протяжении многих лет Княгиня Шарлен работает над тем, чтобы сделать обучение оказанию первой помощи доступным для всех, уделяя особое внимание женщинам, которые часто становятся первыми наставниками в семьях. Эта приверженность прямо соответствует задачам её фонда, особенно в части программ по борьбе с утоплением, где обучение навыкам оказания первой помощи играет основополагающую роль.

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В ходе семинара участники смогли освоить основные действия по спасению младенцев, детей и взрослых, уделив особое внимание сердечной реанимации и предотвращению риска удушья.

Эта работа также соответствует её роли посланницы доброй воли Красного Креста, «тем самым усиливая её действия в пользу защиты жизней», как подчеркивается в пресс-релизе Княжеского дворца Монако.

День «PowHer», полный событий

Княгиня также огласила различные мероприятия, организованные в рамках дня «PowHer», в присутствии Изабель Берро-Амадей, исполняющей обязанности государственного министра, и Селин Котталорда, межведомственного делегата по правам женщин.

В этом году мероприятие, посвященное теме «Образ и представление женщин в СМИ», предлагало разнообразную программу: круглые столы, конкурсы красноречия, выставки, игры, портреты в стиле манга, квест-игры и даже концерт госпел-музыки вечером. День завершился комедийным шоу и женским баскетбольным матчем в зале «Гастон Медсен».

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Красный Крест Монако эффективно влияет на обучение

Организатором этого семинара выступил отдел первой помощи Красного Креста Монако, чьи результаты не перестают впечатлять. В 2024 году организация провела в общей сложности 23 000 часов волонтёрской работы благодаря 150 волонтёрам и десятку сотрудников.

«В 2024 году наши добровольцы-спасатели приняли участие в 240 плановых спасательных операциях», подчеркнул доктор Матье Либераторе на пресс-конференции, организованной в пятницу, 21 февраля. Еще более примечательно, что 5 000 человек прошли обучение по оказанию первой помощи, что является существенной цифрой для Княжества.

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«100% студентов, обучающихся в Княжестве, инициированы и осведомлены», заявил доктор Либераторе, показывая необычайное влияние этой инициативы. Цель 2025 года – продолжение этой деятельности с помощью новых учебных курсов, адаптированных для учащихся старших классов в рамках их профессиональной карьеры на добровольной основе и для людей с ограниченными возможностями.

Этот день станет прекрасной иллюстрацией того, как княжеская работа может сочетаться с местными инициативами для создания долгосрочного влияния на безопасность и благополучие всего монегасского сообщества и за пределами Княжества.