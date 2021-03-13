











В очередной статье серии, посвященной Международному женскому дню, Monaco Tribune знакомит читателей с ассоциацией «Женщины — мировые лидеры Монако» (Femmes Leaders Mondiales Monaco).

Основанная в 2011 году, ассоциация является местным отделением инициативы «Женщины — мировые лидеры» (Femmes Leaders Mondiales), которая работает над сокращением неравенства между мужчинами и женщинами. Принцесса Стефания является почетным президентом ассоциации.

Ассоциация защищает положение женщин во многих областях, среди которых — политика, образование, экономика, средства массовой информации, здоровье.

Именно на здоровье решила сосредоточиться Шанталь Равера (Chantal Ravera), которая была избрана президентом FLMM десять лет назад.

Врачи Монако были потрясены, потому что огромное количество женщин захотели пройти обследование

Равенство в сфере здоровья

Вопреки распространенному мнению сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти женщин. Именно женщины склонны недооценивать серьезность таких заболеваний и упускают многие симптомы и «тревожные звоночки». Президент ассоциации решила бороться с этим явлением. Задержки в диагностике, которые случаются все чаще из-за пандемии коронавируса, иногда оказываются смертельными.

Для того, чтобы привлечь внимание женщин к «болезни века», ассоциация FLMM ежегодно проводит крупную кампанию с изданием брошюры о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, с вечерним мероприятием, а также с книгой про исследования этих заболеваний. Эта кампания помогает продвигать идеи важности ранней диагностики. «В первый год врачи Монако были потрясены, потому что огромное количество женщин захотели пройти обследование», — говорит Шанталь Равера.

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Здоровье женщин является приоритетом в работе ассоциации, однако ее члены неустанно работают и по другим направлениям. К примеру, это права молодежи и женщин, а также интеграция женщин в общество после наказания в исправительных учреждениях.

Женщина 2021-го года

© Правительство Монако

Каждый год по случаю Международного женского дня ассоциация «Женщины — мировые лидеры Монако» выбирает лауреата награды «Trophée de la Femme FLMM» (Женский трофей FLMM). Лауреатом становится женщина из Монако с выдающейся карьерой и личными качествами.

В 2021 году этот престижный титул получила Мари-Пьер Грамалья (Marie-Pierre Gramaglia), правительственный советник, министр оборудования, окружающей среды и градостроительства. Награду ей вручила президент ассоциации Шанталь Равера за должность, которую Мари-Пьер Грамалья занимала в течение десяти лет. Действительно, это первый случай, когда женщина занимает столь высокий пост в среде, где для равенства мужчин и женщин предстоит пройти еще большой путь.

Ранее награду получили Верховный комиссар по защите прав и свобод Энн Иствуд (Anne Eastwood) и Бриджит Бокконе Пажес (Brigitte Boccone Pagès) — первая женщина, занявшая пост вице-президента Национального совета.

Поддержать или стать членом ассоциации: https://www.femmesleadersmondialesmonaco.mc/nous-contacter/ или contact@flmm.mc