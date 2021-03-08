











Сегодня 8 марта, Международный женский день. В Монако, как и в других странах мира, есть свои особенности его празднования…

Этот день был официально закреплен в календаре ООН в 1977 году, как «Международный день солидарности женщин в борьбе за равные права». Monaco Tribune уделает особое внимание женщинам, борющимся за изменения в мире. Разумеется, сегодня редакции представился особый повод, чтобы уделить этой теме еще более пристальное внимание.

На этой неделе мы решили сделать серию статей об ассоциациях, которые существуют уже не первый год, и которые работают во благо улучшения жизни женщин в Княжестве. Некоторые поддерживают женщин в их профессиональной среде, другие помогают с образованием, а третьи рассказывают о примерах женщин-лидеров. Все это делается с одной целью – установить равентсво между мужчинами и женщинами и побороть дискриминацию.

Организации Femmes Leaders Mondiales Monaco, Aux Coeurs des Mots, She Can He Can и Ассоциация женщин-руководителей предприятий, нуждаются в том, чтобы их услышали.

2020 год: особенный год

Только что прошедший 2020 год, и, в частности, локдаун, привнесли свою долю трудностей в и без того непростую борьбу. Взять хотя бы пример домашнего насилия в отношении женщин. Даже если в Монако статистика особо не изменилась за год, женщины, которые являются жертвами домашнего насилия, оказываются в еще большей изоляции с учетом санитарных ограничений. Предотвращение насилия в отношении женщин является одной из основных целей Комитета по правам женщин Монако.

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#8MarsMonaco

Именно женщины сыграли ведущую роль в борьбе с пандемией коронавируса. Именно поэтому в этом году кампания #8MarsMonaco, инициированная Комитетом по продвижению и защите прав женщин, посвящена в первую очередь тем представительницам слабого пола, которые сыграли ведущую роль в борьбе с вирусом во время первого локдауна в марте 2020 года.

Фотохудожник Антони Альберти, также известный как Mr One Teas, создал коллекцию из 64 фотопортретов, которые он посвятил героиням тех дней. Их лица можно увидеть на въезде в Княжество, на улицах старого Монако, или же в торговом центре в районе Фонвьей.

«Еще больше чем в прошлом году, моей целью было убрать маски, чтобы показать улыбки этих женщин». Антони Альберти (Mr One Teas)

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и представители Княжеского правительства присоеденились к инициативе, снявшись в видеоролике, в котором они благодарят женщин, принявших участие в операции #8MarsMonaco.