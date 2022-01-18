Согласно решению Генеральной Ассамблеи, в течение трех последующих лет Шанталь Равера (Chantal Ravera) вновь возглавит ассоциацию Женщины – Мировые Лидеры Монако (FLMM).

Решение было принято единогласно. Шанталь Равера в очередной раз возложит на себя обязанности председателя ассоциации FLMM с 2022 по 2025 год. Будучи в должности с 2016 года, это будет ее третий срок полномочий длиной в три года.

Ассоциация FLMM была основана в 2010 году при поддержке почетного председателя принцессы Стефании и направлена на борьбу за гендерное равенство во всех сферах жизни, как в профессиональной, так и в личной.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

В ассоциации насчитывается 152 человека, которые входят в состав 20 комиссий по различным направлениям: образование, усыновление, здравоохранение… Таким образом, организация хочет привлечь внимание общественности и бороться против дискриминации, которая по-прежнему присутствует во многих сферах жизни.

В настоящий момент деятельность ассоциации направлена на ознакомление женщин с опасностями и часто нераспознаваемыми симптомами сердечно-сосудистых заболеваний. В скором времени женщины Монако получат буклеты с профилактическими рекомендациями, выпущенные в 30 000 экземплярах при поддержке кардиохирургического центра Монако и больницы Княгини Грейс.