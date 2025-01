Monte-Carlo Beach, Cantine dell’Hôtel de Paris, Marlow… Le grandi novità della SBM nel 2025

L’8 gennaio 2025, Stéphane Valeri ha espresso i suoi tradizionali auguri alla stampa nell’elegante sala Excelsior dell’Hôtel Hermitage.

L’amministratore delegato della Société des Bains de Mer (SBM) ha presentato il bilancio delle festività e i numerosi progetti del gruppo per il 2025.

“Una chiusura del 2024 in grande!”

La SBM ha registrato un aumento delle presenze e risultati notevoli nei settori alberghiero, della ristorazione e del gioco d’azzardo. Ad esempio, il veglione del 31 dicembre ha attirato 23.000 visitatori, con un aumento di oltre il 50% rispetto all’anno precedente.

Stéphane Valeri ha anche speso due parole per congratularsi delle decorazioni natalizie nella Place du Casino, un progetto che a suo avviso ha raggiunto l’eccellenza: “Non ho sentito una sola critica sulle decorazioni natalizie”. Il Vicepresidente intende migliorare ancora l’anno prossimo, anche se ammette che “non sarà facile”.

La riapertura del New Moods è stato un altro punto di forza che ha segnato la fine dell’anno. Grazie alla sua offerta conveniente e all’atmosfera conviviale, il locale si è subito inserito nel tessuto monegasco, superando tutte le aspettative del gruppo.

Inoltre, Stéphane Tendero, figura di spicco della ristorazione parigina, assumerà la direzione del Café de Paris. “Il 2024 è stato un anno ricco di eventi e intendiamo dare lo stesso assetto al 2025”, ha dichiarato.

Il Casinò di Monte-Carlo punta verso nuovi orizzonti

Il grande progetto del Monte-Carlo One Chourevel

“Quest’anno si punta tutto sugli investimenti”, ha annunciato. Tra i principali progetti della SBM, Stéphane Valéri ha parlato del Monte-Carlo One Courchevel, che sta procedendo secondo i piani. L’hotel, situato in una posizione strategica nella stazione sciistica Courchevel 1850, mira a diventare un punto di riferimento del lusso alpino.

L’apertura del resort è prevista per il Natale del 2026, e ospiterà due ristoranti, una delle spa più prestigiose delle Alpi, un miniclub e il famoso Jimmy’z Monte-Carlo, rivisitato per le serate in montagna. Stéphane Valeri si mostra sicuro del successo di questo investimento, che dovrebbe ripagarsi entro i prossimi 16 anni.

L’apertura del Marlow

Il Marlow, un nuovo locale di ispirazione anglosassone in Place Princesse Gabriella a Mareterra, aprirà le porte al pubblico il 16 gennaio. Questo spazio polivalente, aperto dalle 8:30 a mezzanotte, promette di diventare un punto di riferimento nel Principato, soprattutto per il suo concept “all-day dining” e per la sua posizione strategica nel nuovo eco-quartiere: “È un luogo estremamente frequentato. Con l’arrivo delle belle giornate, contiamo di farlo diventare il più in voga di Mareterra”, spiega.

“Il pieno di novità per la primavera 2025”

Il 2025 sarà segnato anche da importanti lavori e nuove offerte al Monte-Carlo Beach: “Riposizioneremo completamente il resort per farne un nuovo gioiello affacciato sul mare”. Tra gli annunci: il rinnovo degli arredi a bordo piscina, la ristrutturazione del ristorante Le Deck e l’arrivo di marchi di ristorazione internazionali come Jondal, rinomato per il rispetto della quiete e del servizio impeccabile, che prenderà il posto di La Vigie, e Sea Satin, che reinterpreterà il Maona Monte-Carlo in chiave festosa e greca. Queste iniziative mirano a rafforzare l’attrattiva del Monte-Carlo Beach come destinazione estiva.

Il gruppo continua inoltre a investire nell’eccellenza delle sue infrastrutture locali. Il rinnovamento graduale delle camere e delle suite degli hotel Hermitage e Monte-Carlo Bay proseguirà, con un calendario studiato per limitare le interruzioni. Entro la fine del 2025, la SBM sarà sempre meglio posizionata per offrire ai suoi visitatori servizi di qualità ancora più elevata.

Svelare i tesori delle Cantine dell’Hotel de Paris

Le cantine dell’Hôtel de Paris, le più grandi cantine private del mondo, saranno oggetto di un restauro completo, che sarà ultimato questa primavera. Ospiteranno un ristorante esclusivo, offriranno un’esperienza di degustazione innovativa e metteranno in mostra le bottiglie più eccezionali: “Ci sono delle bottiglie incredibili. Voglio valorizzarle e presentarle, perché fanno parte della ricchezza del nostro patrimonio”, ha sottolineato.

Creare il miglior Cigar Club

Previsto per la primavera del 2025, il Monte-Carlo Cigar Club sarà un club ultra-esclusivo con una terrazza con vista mozzafiato. Si troverà nell’ex ufficio di François Blanc all’interno del prestigioso Casino de Monte-Carlo: “La nostra ambizione è chiara: creare uno dei migliori cigar club del mondo”, afferma Stéphane Valeri.

Presenti anche a Dubai

Su scala internazionale, la SBM compirà un nuovo passo avanti con l’apertura del suo primo ristorante a Dubai entro la fine dell’anno: il Monte-Carlo Club 1863. Il progetto, realizzato in collaborazione con D.ream International, riflette la strategia di espansione del gruppo in altri mercati. Il ristorante, la cui esatta ubicazione non è ancora stata definita, promette una cucina fusion mediterranea e monegasca.

Infine, Stéphane Valeri ha ribadito l’impegno della SBM in veste di datore di lavoro, in particolare attraverso la partnership con la prestigiosa Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), firmata alla fine del 2024. Il 22 gennaio, poi, la tradizionale giornata di recruiting offrirà opportunità ai più talentuosi che desiderano entrare a far parte di un gruppo in rapida espansione.