Monte-Carlo Beach, Caves de l’Hôtel de Paris, Marlow… Les grandes nouveautés de la SBM en 2025

Le 8 janvier 2024, Stéphane Valeri a présenté ses traditionnels vœux à la presse, dans le cadre élégant du salon Excelsior de l’Hôtel Hermitage.

Le président délégué de la Société des Bains de Mer (SBM) a dressé un bilan des fêtes de fin d’année et a dévoilé les nombreux projets du groupe qui rythmeront l’année 2025.

« Une fin d’année 2024 en fanfare ! »

La SBM a enregistré une augmentation de la fréquentation et des performances remarquables dans l’hôtellerie, la restauration et les jeux. Par exemple, le réveillon du 31 décembre a attiré 23 000 visiteurs, une hausse de plus de 50 % par rapport à l’année précédente.

Stéphane Valeri a également salué le succès des décorations de Noël de la place du Casino, un projet qui, selon lui, a atteint un niveau d’excellence : « Je n’ai entendu aucune critique sur les décorations de Noël ». Le président délégué compte faire encore mieux l’année prochaine, même s’il reconnaît que « ça ne va pas être facile. »

La réouverture du New Moods a été un autre événement marquant de la fin d’année. Grâce à son offre abordable et son ambiance conviviale, l’établissement a rapidement trouvé son public, dépassant toutes les attentes du groupe.

À cela s’ajoute l’arrivée de Stéphane Tendero , une figure emblématique de la restauration parisienne, à la direction du Café de Paris. « 2024 était une année très riche en événements, nous avons l’intention de donner la même dynamique en 2025 », a-t-il déclaré.

Stéphane Tendero prend la direction du Café de Paris Monte-Carlo

Le grand projet du Monte-Carlo One Courchevel

« Cette année, c’est l’investissement ! » a-t-il annoncé. Parmi les grands projets de la SBM, Stéphane Valéri est revenu sur le Monte-Carlo One Courchevel, qui avance comme prévu. L’hôtel, situé dans un emplacement stratégique de la station Courchevel 1850, vise à devenir un incontournable du luxe alpin.

Avec une ouverture prévue pour Noël 2026, il comportera deux restaurants, un spa parmi les plus prestigieux des Alpes, un kids club et le célèbre Jimmy’z Monte-Carlo, adapté aux soirées montagnardes. Stéphane Valeri se montre confiant sur le succès de cet investissement, dont l’amortissement est évalué à 16 ans.

L’ouverture du Marlow

Le Marlow, un nouvel établissement d’inspiration anglo-saxonne, situé place Princesse Gabriella à Mareterra, ouvrira ses portes au public le 16 janvier. Ce lieu polyvalent, ouvert de 8h30 à minuit, promet de devenir une référence en Principauté, grâce à son concept « all-day dining » et à son emplacement stratégique dans le nouvel écoquartier : « C’est un endroit extrêmement passant. Avec les beaux jours, nous comptons en faire le plus complet de Mareterra », a-t-il expliqué.

« Plein d’innovations au printemps 2025 »

L’année 2025 sera également marquée par des travaux significatifs et de nouvelles offres au Monte-Carlo Beach : « Nous allons repositionner complètement le resort pour en faire un nouveau joyau balnéaire ». Parmi les annonces : le renouvellement du mobilier autour de la piscine, la rénovation du restaurant Le Deck et l’arrivée de marques internationales de restauration telles que Jondal, une enseigne réputée pour son respect du calme et son service impeccable, qui reprendra La Vigie et Sea Satin, qui réinterprétera le Maona Monte-Carlo dans un style festif et grec. Ces initiatives visent à renforcer l’attrait du Monte-Carlo Beach en tant que destination estivale.

Par ailleurs, le groupe continue à investir dans l’excellence de ses infrastructures locales. La rénovation progressive des chambres et des suites des hôtels Hermitage et Monte-Carlo Bay se poursuivra, avec un calendrier pensé pour limiter les perturbations. D’ici fin 2025, la SBM sera ainsi mieux positionnée pour offrir à ses visiteurs des prestations toujours plus haut de gamme.

Dévoiler les trésors des Caves de l’Hôtel de Paris

Les caves de l’Hôtel de Paris, les plus grandes caves privées du monde, bénéficieront d’une restauration complète, terminée au printemps. Elles vont comprendre une salle de restaurant exclusive, une expérience revisitée avec des dégustations et une présentation des bouteilles les plus exceptionnelles : « Il y a des bouteilles incroyables. Je veux les mettre en valeur et les présenter, car elles font la richesse du patrimoine », a-t-il souligné.

Créer le plus beau Cigar Club

Prévu pour le printemps 2025, le Monte-Carlo Cigar Club sera un club ultra-privé, avec une terrasse offrant une vue imprenable. Il prendra place dans l’ancien bureau de François Blanc, au sein du prestigieux Casino de Monte-Carlo : « Notre ambition est claire : créer un des plus beaux clubs de cigares dans le monde », a affirmé Stéphane Valeri.

Une présence à Dubaï

Sur le plan international, la SBM franchira une nouvelle étape avec l’ouverture, en fin d’année, de son premier restaurant à Dubaï : le Monte-Carlo Club 1863. Ce projet, mené en partenariat avec D.ream International, reflète la stratégie d’expansion du groupe vers d’autres marchés. Ce restaurant, dont l’emplacement exact n’est pas encore défini, promet de combiner cuisines méditerranéennes et monégasques.

Enfin, Stéphane Valeri a réaffirmé l’engagement de la SBM envers sa marque employeur, notamment par son partenariat avec la prestigieuse École Hôtelière de Lausanne (EHL), signé fin 2024. Puis, le 22 janvier, la traditionnelle journée de recrutement offrira des opportunités aux talents souhaitant rejoindre un groupe en pleine expansion.