Deux nouveaux restaurants ouvrent à l’Aéroport Nice Côte d’Azur

L’aéroport niçois enrichit son offre culinaire avec deux concepts innovants, alliant saveurs méditerranéennes et engagement écologique.

Ces nouvelles enseignes, Bottega et Natoo, situées dans la salle d’embarquement du Terminal 2, répondent à la croissance du trafic passagers et visent à satisfaire tous les goûts et tous les budgets. Une diversification bienvenue pour le deuxième aéroport de France qui continue d’améliorer l’expérience voyageur.

Une escapade vénitienne avant l’envol

Le Terminal 2 accueille désormais Bottega, un « Prosecco Bar & Caffe » aux élégantes tonalités vénitiennes. Dans un cadre raffiné évoquant les célèbres bacari de la Sérénissime, les voyageurs peuvent déguster des ciabattas, triangles vénitiens et salades fraîches. L’enseigne propose également une sélection de vins italiens prestigieux, notamment le Prosecco de la maison historique Bottega SpA. Avec ses 64 places assises et son mobilier chic, l’établissement invite à une parenthèse italienne avant de prendre les airs.

Natoo, première française pour une restauration responsable

Grande première sur le territoire français, le concept Natoo fait son apparition à Nice. Cette enseigne du Groupe Lagardère, déjà présente à l’international, se distingue par son approche « healthy » et écoresponsable. Dans un espace de 160 m² offrant plus de 70 places assises, les passagers peuvent composer leurs bowls, sandwichs et salades à partir d’ingrédients frais et éthiques. L’engagement environnemental se manifeste à travers l’utilisation de vaisselle réutilisable et d’emballages recyclables. Des bornes en libre-service facilitent la commande pour les voyageurs pressés.

