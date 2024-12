Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent le New Moods, ce lieu mythique qui renaît à Monaco

Le 30 novembre, la Principauté a redécouvert l’un de ses lieux les plus emblématiques, le New Moods, lors d’une inauguration émouvante puis festive en présence du Couple Princier, accompagné de Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Monte-Carlo SBM, de Didier Guillaume, Ministre d’Etat, de Thomas Brezzo, Président du Conseil National et de Georges Marsan, Maire de Monaco.

Après treize années d’absence, le mythique Moods renaît sous le nom de New Moods. Ce samedi soir, les projecteurs se sont rallumés sur cette institution nocturne de la Principauté, à l’occasion d’une inauguration tant attendue.

La soirée, marquée par l’émotion et le glamour, a été présidée par le Prince Albert II et la Princesse Charlène, en présence de nombreuses personnalités politiques et culturelles.

Le New Moods, fruit de la vision de Stéphane Valeri et de l’équipe de l’établissement dont Stéphane Lobono son Directeur, promet de raviver l’esprit légendaire de son prédécesseur.

« C’est avec une certaine émotion que je prends la parole devant vous ce soir, tant vous savez que ce projet de renaissance du Moods me tenait à cœur, comme à de très nombreux résidents et amoureux de la Principauté. Ce New Moods est, comme le premier, un travail d’équipe, avec un nouveau positionnement pour lui permettre une pérennité et une performance au bénéfice de Monte-Carlo et de la population résidente, comme de nos clients visiteurs », a déclaré Stéphane Valeri, en ouverture de son discours inaugural.

De gauche à droite : Alfonso Ciulla, Directeur artistique de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, le Chef Marcel Ravin, S.E. M. Didier Guillaume, Ministre d’Etat, S.A.S. la Princesse Charlène, S.A.S. le Prince Albert II, Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Lobono, Directeur du New Moods et Frédéric Darnet, Directeur du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Une renaissance symbolique

Sous les feux de la rampe, les invités ont assisté à un moment fort : le dévoilement de la plaque inaugurale suivi d’un hommage émouvant à Jean-René Palacio, le créateur du concept originel du Moods en 2008. C’est lui qui avait imaginé la formule révolutionnaire de spectacles et de soirées musicales qui avait fait vibrer la Principauté pendant trois ans. Sa famille, présente pour l’occasion, a partagé cette émotion avec les invités.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont ensuite procédé à un geste symbolique : rallumer la lumière éteinte depuis 2011, avec l’ampoule remise par Stéphane Valeri et Stéphane Lobono. À cet instant, la magie a opérée. La scène s’est illuminée, accueillant pour la première fois les lumières des nouveaux temps et les premières notes des musiciens.

Le New Moods s’est métamorphosé, avec une nouvelle décoration et une programmation qui a su séduire dès cette première soirée. Les invités ont pu apprécier un set musical énergique signé La Tribu, le tout premier groupe à se produire sur la scène rénovée, tout en dégustant des cocktails Signature et les créations culinaires du Chef Marcel Ravin.

Crédits photos : Direction de la Communication / Manuel Vitali.

Informations pratiques :

Lieu : New Moods, Place du Casino, 98000 Monaco

Dates : Ouverture au public du 5 décembre au 29 mars 2025, puis ouverture annuelle d’octobre à mars

Horaires : Du jeudi au samedi, de 18h à minuit

Prix : Dès 20h00 – minimum spend 50 euros – Finger Food et boissons

Capacité : 134 personnes assises et 200 personnes debout, en cocktail

Stationnement : Parking des Boulingrins (0,70 €/heure dès 19h00)

Semi-privatisation en espace mezzanine (35 personnes) ou VIP (6 personnes)

Privatisation totale du lieu : du dimanche au mercredi inclus

Informations et réservations au +377 98 06 20 08

