Le Prince Albert II inaugure L’Abysse Monte-Carlo et découvre une expérience gastronomique hors du commun

Le Prince Albert II, entouré de gauche à droite par Yasunari Okazaki, Stéphane Valeri, Yannick Alléno, Thomas Brezzo et Jennifer Casagrande © SBM

Dans le cadre majestueux de l’Hôtel Hermitage, L’Abysse Monte-Carlo a ouvert ses portes ce mardi 9 juillet. Cet événement très attendu, inauguré par le Prince Albert II, Thomas Brezzo, Président du Conseil National et Stéphane Valeri, Président-Délégué de la SMB, a été une véritable célébration de l’art culinaire japonais et français.

Yannick Alléno, chef multi-étoilé, s’est associé au maître sushi japonais Yasunari Okazaki pour offrir une expérience gastronomique inédite, faisant de L’Abysse Monte-Carlo un nouveau joyau dans l’offre culinaire de la Principauté.

Les invités, triés sur le volet pour l’inauguration exclusive du restaurant, ont eu le privilège de déguster le menu « Omakase » (je m’en remets à vous, en français), une invitation à se laisser guider par l’inspiration des deux chefs. Ce repas d’exception s’est vu marier avec élégance les mets, les vins, les extractions et le saké, promettant une symphonie de saveurs inoubliables.

Le traditionnel coupé de ruban, suivi par une immersion dans l’univers de L’Abysse, a donné le ton d’une soirée où chaque bouchée était un hommage à la haute cuisine.

« L’Abysse Monte-Carlo, une véritable aventure culinaire exceptionnelle, proposée par notre partenaire le Chef Yannick Alléno et le maître Sushi japonais Yasunari Okazaki, vient réhausser encore l’offre de restauration non seulement de l’Hôtel Hermitage, mais aussi de notre Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer tout entier.

Ce nouveau voyage gastronomique vient répondre de la plus belle des manières à une attente souvent exprimée par notre clientèle », s’est exprimé le Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri.

« Je souhaite remercier la Société des Bains de Mer pour sa confiance en ce projet unique et merveilleux. L’Abysse Monte-Carlo est un écrin de délicatesse, un bijou précieux de Méditerranée, dont les sushis et émotions sont teintés d’azur.

C’est une belle aventure gastronomique que nous continuons d’écrire main dans la main, pour laisser aux clients une véritable empreinte mémorable », a ajouté le Chef Yannick Alléno.

De gauche à droite, Thomas Brezzo, Yannick Alléno, le Souverain et Stéphane Valeri © SBM

Attachez vos ceintures pour un voyage inoubliable

En s’installant en Principauté, L’Abysse étend l’élégance de sa première adresse parisienne doublement étoilée, à une version méditerranéenne. Situé dans le prestigieux Hôtel Hermitage, connu comme l’Hôtel des Connaisseurs, ce nouvel établissement met en avant toute la subtilité des arts culinaires japonais et français.

Ce nouveau temple culinaire propose une voyage culinaire unique entre la France et le Japon avec son menu Omakase, ainsi que le menu Empreinte, légèrement raccourci mais tout aussi raffiné. Inspirés par les haikus, courts poèmes japonais, ces menus sont une ode à la nature et aux éléments.

© SBM

Chaque plat raconte une histoire, où la terre de l’arrière-pays monégasque fournit des légumes d’exception et la Méditerranée des poissons locaux, pêchés dans le plus grand respect de la nature et de l’animal. Le feu, maîtrisé par les techniques de cuisson précises du Chef Alléno, sublime chaque ingrédient.

L’eau et l’air, quant à eux, sont magnifiés dans chaque sushi grâce à la délicatesse et à l’art des mouvements du Chef Okazaki, créant des bouchées d’une légèreté et d’une fraîcheur inégalées.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

En toute intimité dans un « salon » de seulement trente couverts, L’Abysse élève l’art du sushi et de la gastronomie française à des sommets de raffinement. Une adresse incontournable pour les connaisseurs et les gourmets avertis, où chaque visite promet un voyage sensoriel hors du commun.

© SBM

© SBM

Informations pratiques :

Adresse : Hôtel Hermitage Monte-Carlo – Square Beaumarchais 98000 Monaco

Horaires : Ouvert tous les soirs au dîner uniquement, de 19h00 à 23h00

Prix : Menu Omakase à 360 euros – Menu Empreinte à 240 euros

Réservations : +377 98 06 94 94 – abysse@sbm.mc – en ligne

