Князь Альбер II торжественно открыл ресторан L’Abysse Monte-Carlo, который предлагает уникальный гастрономический опыт

Во вторник, 9 июля, в величественной обстановке отеля Hermitage состоялось долгожданное открытие ресторана L’Abysse Monte-Carlo. Князь Альбер II, президент Национального совета Тома Бреззо и председатель и генеральный директор компании SBM Стефан Валери торжественно перерезали ленточку, ознаменовав начало праздника японского и французского кулинарного искусства.

Знаменитый шеф-повар и обладатель нескольких звёзд «Мишлен» Янник Аллено объединился с японским мастером суши Ясунари Оказаки, чтобы создать уникальный гастрономический проект, превратив L’Abysse Monte-Carlo в новую жемчужину кулинарной сцены Княжества.

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Гости, приглашенные на эксклюзивное открытие, получили возможность попробовать меню «Омакасе», что в переводе означает «довериться шефу», то есть предоставить мастеру полную свободу выбора. Этот исключительый дегустационный сет представлял собой элегантное сочетание еды, вина, экстрактов и саке, обещая симфонию незабываемых вкусов.

После традиционного разрезания ленточки гости погрузились в атмосферу L’Abysse, наслаждаясь каждым моментом и каждым блюдом, отдавая дань высокой кухне.

«L’Abysse Monte-Carlo — это действительно уникальный кулинарный проект, созданный нашим партнером, шеф-поваром Янником Аллено, и японским мастером суши Ясунари Окадзаки. Этот проект ещё больше расширяет наше ресторанное предложение как в отеле Hermitage, так и на всём курорте Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Это новое гастрономическое путешествие идеально соответствует ожиданиям наших клиентов», — отметил председатель и генеральный директор компании SBM Стефан Валери.

«Я хотел бы поблагодарить Société des Bains de Mer за доверие к этому уникальному и прекрасному проекту. L’Abysse Monte-Carlo — это настоящая жемчужина Средиземноморья, где каждое суши наполнено особенными эмоциями и лазурным колоритом.

Мы продолжаем создавать это удивительное гастрономическое приключение вместе, чтобы оставить поистине незабываемые воспоминания у наших клиентов», — добавил шеф Янник Аллено.

Слева направо: Томас Бредзо, Янник Аллено, Князь Альбер II и Стефан Валери © SBM

Пристегнитесь — мы отправляемся в незабываемое путешествие

Обосновавшись в Княжестве, ресторан L’Abysse переносит элегантность своего двухзвездочного парижского заведения на средиземноморский берег. Расположенный в престижном отеле Hermitage, известном как «Отель Знатоков», новый ресторан демонстрирует всю утонченность японского и французского кулинарного искусства.

Этот кулинарный храм предлагает уникальное гастрономическое путешествие между Францией и Японией благодаря меню Omakase и немного сокращенному, но не менее изысканному меню Empreinte. Вдохновленные хайку (короткими японскими стихами), эти меню воспевают природу и стихии.

© SBM

Каждое блюдо рассказывает свою историю: местная почва страны дарит нам исключительные овощи, а Средиземное море – свежую рыбу, выловленную с уважением к природе. Шеф-повар Аллено мастерски использует обжарку, чтобы раскрыть лучшие качества каждого ингредиента в своих блюдах.

Шеф-повар Оказаки благодаря своей изящной технике и виртуозности придает суши непревзойденную легкость и свежесть, как вода и воздух.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

L’Abysse поднимает искусство суши и французской гастрономии на новый уровень изысканности в уютном «салоне», рассчитанном всего на тридцать человек. Это место обязательно к посещению для истинных ценителей и гурманов, где каждый визит обещает необыкновенное гастрономическое приключение.

© SBM

© SBM

Практическая информация:

Адрес: отель Hermitage Monte-Carlo, сквер Бомарше, 98000 Монако

Часы работы: открыт каждый вечер для ужинов с 19:00 до 23:00

Цены: меню Omakase – 360 €, меню Empreinte – 240 €

Бронирование: +377 98 06 94 94 — abysse@sbm.mc — онлайн

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