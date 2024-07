Il Principe Alberto II inaugura L’Abysse Monte-Carlo per un’esperienza gastronomica fuori dal comune

Nella maestosa cornice dell’Hôtel Hermitage, L’Abysse Monte-Carlo ha aperto al pubblico martedì 9 luglio. Il tanto atteso evento, inaugurato dal Principe Alberto II, Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale e Stéphane Valeri, Presidente e CEO della SBM, ha voluto celebrare l’arte culinaria giapponese e francese.

Lo chef pluristellato Yannick Alléno ha collaborato con il maestro giapponese di sushi Yasunari Okazaki per offrire un’esperienza gastronomica unica, facendo di L’Abysse Monte-Carlo un nuovo gioiello della corona culinaria del Principato.

Gli ospiti, selezionati appositamente per l’apertura esclusiva del ristorante, hanno avuto il privilegio di degustare il menù “Omakase” (che in italiano si traduce con “lascio fare a voi”): un invito a lasciarsi guidare dall’ispirazione dei due chef. La cena d’eccezione ha saputo unire con eleganza cibo, vino, estratti e sakè, con una sinfonia di sapori indimenticabile.

Il tradizionale taglio del nastro, seguito da un’immersione nel mondo de L’Abysse, ha dato il via a una serata in cui ogni boccone è stato un omaggio all’alta cucina.

“L’Abysse Monte-Carlo, un’avventura culinaria davvero eccezionale, proposta dal nostro partner lo Chef Yannick Alléno e dal maestro di sushi giapponese Yasunari Okazaki, arricchisce ulteriormente l’offerta gastronomica non solo dell’Hôtel Hermitage, ma anche di tutto il nostro Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Questo nuovo viaggio gastronomico è la risposta perfetta a un desiderio spesso manifestato dai nostri clienti”, ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

“Desidero ringraziare la Société des Bains de Mer per la fiducia riposta in questo progetto unico e meraviglioso. L’Abysse Monte-Carlo è uno scrigno di delicatezza, un prezioso gioiello del Mediterraneo, in cui il sushi e le emozioni si tingono di azzurro.

È una splendida avventura gastronomica che continuiamo a scrivere fianco a fianco, per lasciare un ricordo davvero memorabile ai nostri clienti”, ha aggiunto lo chef Yannick Alléno.

Da sinistra a destra, Thomas Brezzo, Yannick Alléno, il Sovrano e Stéphane Valeri © SBM

Allacciate le cinture: si parte per un viaggio indimenticabile

Con questo nuovo locale nel Principato, il ristorante L’Abysse vuole estendere l’eleganza del suo primo indirizzo parigino, premiato con due stelle Michelin, anche alla versione mediterranea. Situato nel prestigioso Hôtel Hermitage, noto come Hôtel des Connaisseurs, il nuovo ristorante esalta tutte le sfumature dell’arte culinaria giapponese e francese.

Questo nuovo tempio culinario offre un viaggio gastronomico unico tra Francia e Giappone con il suo menù Omakase e il menù Empreinte, leggermente ridotto ma altrettanto raffinato. Ispirati agli haiku, brevi poesie giapponesi, questi menù sono un’ode alla natura e agli elementi.

© SBM

Ogni piatto racconta una storia, dove l’entroterra monegasco offre verdure eccezionali e il Mediterraneo pesce locale, pescato con il massimo rispetto per la natura e gli animali. Il fuoco, dominato dalle precise tecniche di cottura dello chef Alléno, sublima ogni ingrediente.

L’acqua e l’aria, invece, sono esaltate in ogni sushi grazie alla maestria e alla delicatezza dello chef Okazaki, che crea piatti di una leggerezza e di una freschezza ineguagliabili.

© Direzione della comunicazione / Manuel Vitali

In un intimo “salone” con soli trenta coperti, L’Abysse porta l’arte del sushi e della gastronomia francese a nuovi livelli di raffinatezza. Un indirizzo imperdibile per gli intenditori e i buongustai più esigenti, dove ogni visita promette un viaggio sensoriale straordinario.

© SBM

© SBM

Informazioni utili:

Indirizzo: Hôtel Hermitage Monte-Carlo – Square Beaumarchais 98000 Monaco

Orari di apertura: tutti i giorni solo per cena, dalle 19:00 alle 23:00.

Prezzi: menù Omakase a 360 euro – menù Empreinte a 240 euro

Prenotazioni: +377 98 06 94 94 – abysse@sbm.mc – online

