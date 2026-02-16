Queste due città della Costa Azzurra sono nella top 10 delle “città e dei comuni dove si vive bene”

L’associazione “Villes et villages où il fait bon vivre” (Città e villaggi dove si vive bene) ha pubblicato la sua settima edizione che classifica tutti i comuni francesi, piazzando due città delle Alpi Marittime nella top 10 nazionale.

Creata nel 2017, l’associazione “Villes et villages où il fait bon vivre” pubblica ogni anno la classifica più completa dei comuni della Francia metropolitana. La classifica 2026 si basa su circa 200 criteri suddivisi in 11 categorie: qualità della vita, sicurezza, tutela dell’ambiente, salute, negozi e servizi, trasporti, istruzione, sport e tempo libero, finanze e tasse locali, solidarietà e attrattività immobiliare.

Théoule-sur-Mer, il miglior comune della Costa Azzurra

Château de Théoule-sur-Mer © Monaco Tribune / Théo Briand

Nizza si mantiene al 9° posto nella classifica nazionale delle città con più di 2.000 abitanti. La capitale della Costa Azzurra conferma la sua attrattiva nonostante una concorrenza sempre più agguerrita. Il podio rimane dominato da Biarritz, Annecy e Angers.

Théoule-sur-Mer, il piccolo comune costiero delle Alpi Marittime, ottiene un risultato straordinario piazzandosi al sesto posto nella classifica nazionale dei comuni con meno di 2.000 abitanti, affermandosi così come il miglior comune della Costa Azzurra.

Massiccio dell’Esterel © Pixabay

Questo riconoscimento pone il comune del Var davanti a centinaia di altri paesi francesi. Solo cinque di questi lo precedono a livello nazionale: Épron nel Calvados (1° posto), Guéthary nei Pirenei Atlantici (2°), Martinvast nella Manica (3°), Mazères-Lezons nei Pirenei Atlantici (4°) e Biard nella Vienne (5°).

Il successo di Théoule-sur-Mer si spiega in particolare grazie alla sua rinomata qualità della vita, alla natura ben preservata tra il mare e il massiccio dell’Esterel e alla sua posizione geografica privilegiata sulla Costa Azzurra. Anche la sua attrattiva immobiliare e la sua offerta di servizi contribuiscono a questa lusinghiera posizione.

Diverse città del sud della Francia hanno scalato la classifica di oltre 50 posizioni: Ajaccio, Fréjus, Saint-Raphaël e Mandelieu-la-Napoule figurano tra i comuni che hanno guadagnato posizioni significative.