Circo, travestimenti e limoni: 4 eventi imperdibili quest’inverno sulla Costa Azzurra

Quest’inverno, il panorama culturale della Costa Azzurra è ricco di eventi. Ecco i nostri preferiti!

1. Festival del circo di Monte-Carlo

È il grande festival annuale del circo nel Principato, con dieci giorni di spettacoli e competizioni. I migliori artisti circensi del mondo si contenderanno tutti il prestigioso Clown d’oro. Il festival è stato inaugurato sabato 13 gennaio con la grande parata all’aperto e la salita degli elefanti al Palazzo del Principe. Questa edizione celebra i 50 anni del Festival e sarà dedicata al suo fondatore, il Principe Ranieri III.

Informazioni utili:

Quando: dal 19 al 28 gennaio 2024

Dove: tendone di Fontvieille

Buono a sapersi: metà prezzo fino a 12 anni

Tariffe e prenotazioni sul sito montecarlofestival.mc

Il Festival del Circo di Monte-Carlo è un’esperienza straordinaria. © Frédéric Nebinger

2. Il Carnevale di Nizza

Per due settimane la vita della città di Nizza sarà animata dal carnevale. Il fulcro dei festeggiamenti è sicuramente la “Parade des Chars”, la sfilata dei carri. Ogni anno, da 12 a 20 carri decorati secondo il tema del carnevale partecipano alla sfilata. Quest’anno la protagonista è la cultura pop. Oltre alle sfilate, sono previsti eventi in tutta la città . Siete abbastanza coraggiosi per partecipare alla “Bataille de fleurs”, la battaglia dei fiori? Il Carnevale di Nizza è una festa leggendaria che riempie di colore l’inverno. Da non perdere!

Informazioni utili:

Quando: dal 17 febbraio al 3 marzo 2024

Gratis per i bambini fino a 5 anni / tariffa ridotta per quelli da 6 a 12 anni

Tariffe e prenotazioni sul sito nicecarnaval.com

Quand on ferme les yeux 😌 on voit ça 👇

Et vous ? 🫶#NiceCarnaval #ILoveNice pic.twitter.com/AgqM8QPNOg — Carnaval de Nice (@NiceCarnaval) March 10, 2023

3. La Festa del limone di Mentone

È la 90esima edizione di questa grande festa di Mentone dedicata agli agrumi. Ogni anno, diverse tonnellate di frutta vengono impiegate per realizzare sculture e carri giganti che sfilano al ritmo di Samba, Salsa o persino Cancan! La domenica mattina la città si riempie di colore. Questa edizione celebra l’anno olimpico ed è dedicata alle Olimpiadi 2024.

Informazioni utili:

Quando: dal 17 febbraio al 3 marzo

Gratis per i bambini minori di 6 anni / tariffa ridotta per i bambini dai 6 ai 14 anni

Informazioni e biglietti sul sito feteducitron.com

L’anno scorso, il tema della Festa del limone era il rock’n’roll con un carro dedicato a Johnny Halliday. © Città di Mentone

4. La “Battaglia navale floreale” di Villefranche-sur-Mer

Altra festa tradizionale è la “Battaglia Navale Floreale” di Villefranche-sur-Mer. Quest’anno si terrà la 120esima edizione: le barche “Pointus” saranno decorate con fiori colorati, mimose e garofani e sfileranno davanti a migliaia di spettatori. I pescatori indosseranno abiti tradizionali provenzali e si avvicineranno alla riva per una spettacolare battaglia navale!

Per questa 120esima edizione è in programma anche qualche momento di intrattenimento: gruppi musicali folcloristici e uno spettacolo di musica nel centro storico di Villefranche-sur-mer.