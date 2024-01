Cirque, costumes et citrons : 4 événements incontournables de la Côte d’Azur cet hiver

Rubans, confettis et costumes, le Carnaval de Nice met de la couleur dans l'hiver - © Ville de Nice

Tout l’hiver, les événements festifs rythment la vie culturelle de la Côte d’Azur. Voici nos coups de coeur !

1. Le Festival du cirque de Monte-Carlo

C’est la grande fête annuelle du cirque en Principauté. Dix jours de spectacles et de compétitions pour départager les meilleurs circassiens du monde. Tous convoitent le prestigieux Clown d’or. Le festival débute dès ce samedi 13 janvier avec la grande parade en plein air et la montée des éléphants vers le Palais Princier. Cette édition célèbre les 50 ans du Festival et sera dédiée à son fondateur, le prince Prince Rainier III.

Infos pratiques :

Quand : du 19 au 28 janvier 2024

Où : Chapiteau de Fontvieille

Bon à savoir : moitié prix jusqu’à 12 ans

Tarifs et réservations sur le site internet montecarlofestival.mc

Au Festival du Cirque de Monte-Carlo, vivez une expérience… renversante. © Frédéric Nebinger

2. Le Carnaval de Nice

Pendant deux semaines, les festivités animent la ville de Nice. Le point d’orgue du carnaval est bien sûr la « Parade des Chars ». Chaque année, entre 12 et 20 chars participent au défilé en étant décorés selon le thème du carnaval. Cette année, la pop culture est à l’honneur. Au delà des défilés, des animations sont à découvrir dans toute la ville. Mais serez-vous assez courageux pour vous mêler à la « Bataille de fleurs » ? Le Carnaval de Nice est une fête mythique et familiale qui met de la couleur à l’hiver. À ne pas manquer !

Infos pratiques :

Quand : du 17 février au 3 mars 2024

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans / tarifs réduits pour les 6-12 ans

Tarifs et réservations sur le site internet nicecarnaval.com

Quand on ferme les yeux 😌 on voit ça 👇

Et vous ? 🫶#NiceCarnaval #ILoveNice pic.twitter.com/AgqM8QPNOg — Carnaval de Nice (@NiceCarnaval) March 10, 2023

3. La Fête du citron de Menton

C’est la 90ème édition de la grande fête des agrumes de Menton. Chaque année, plusieurs tonnes de fruits sont nécessaires pour réaliser les sculptures et les chars géants qui défilent aux rythmes de la Samba, de la Salsa ou même du French Cancan ! Le dimanche matin, la ville s’agite telle une farandole sans fin de couleurs. Cette édition célèbre l’année olympique et dédie son thème principal aux futurs JO 2024.

Infos pratiques :

Quand : du 17 février au 3 mars

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans / tarifs préférentiels pour les 6-14 ans

Informations et billetterie sur le site internet feteducitron.com

L’année dernière, la Fête du citron mettait à l’honneur le rock’n’roll avec un char dédié à Johnny Halliday. © Ville de Menton

4. Le Combat Naval Fleuri de Villefranche-sur-Mer

Autre fête traditionnelle : le « Combat Naval Fleuri », à Villefranche-sur-Mer. Au programme de cette 120e édition : les bateaux « Pointus » seront ornés de fleurs multicolores, mimosas, et autres œillets, et défileront devant des milliers de spectateurs. Les pêcheurs seront vêtus de l’habit traditionnel du pêcheur provençal, et passeront près des rives pour un combat naval spectaculaire !

Pour cette 120e édition des animations seront aussi proposées : des groupes musicaux folkloriques et un spectacle musical autour de la citadelle de Villefranche-sur-mer.