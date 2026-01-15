La Princesse Stéphanie lance la 48e édition du Festival International du Cirque à Monaco

La présidente du Festival International du Cirque a participé au photocall traditionnel, entourée des artistes de la 48e édition qui promet des performances exceptionnelles.

La Princesse Stéphanie a pris la pose ce mercredi 14 janvier au centre de la piste du chapiteau de Fontvieille. Comme chaque année, elle était entourée des artistes qui présenteront leurs numéros du 16 au 25 janvier. À ses côtés, Monsieur Loyal Petit Gougou, de son vrai nom Alain André, figure emblématique du festival. Le clown Pastelito, les cavaliers du Turkménistan, la troupe Madascar et les Flying Caballero complétaient cette photo de famille officielle.

© Frédéric Nebinger

Ce photocall marque le coup d’envoi des festivités. Il permet de présenter au public les artistes venus de 26 nationalités différentes qui concourront pour décrocher les prestigieuses récompenses. Le chapiteau peut accueillir jusqu’à 3 800 spectateurs.

Des performances exceptionnelles annoncées

«Cette édition s’annonce exceptionnelle, avec des performances inédites, du jamais vu sous le chapiteau », promettent les organisateurs sur le site du Monte-Carlo Festival. Une dizaine de disciplines seront représentées : acrobates, jongleurs, équilibristes, dresseurs et cavaliers se disputeront le clown d’or, une récompense convoitée dans le monde du cirque.

© Frédéric Nebinger

Le festival se déroulera en deux temps. Du 16 au 18 janvier, les artistes présentent leurs numéros devant le jury. La soirée de gala du 20 janvier verra la remise des prix. Du 21 au 25 janvier, seuls les lauréats se produiront sur la piste monégasque. Pour la Princesse Stéphanie, le Prince Rainier III « a sauvé le cirque »

© Frédéric Nebinger

Présidente du festival depuis 2005, la Princesse Stéphanie perpétue l’héritage de son père, le Prince Rainier III, fondateur de la manifestation en 1974. Elle occupe également la présidence d’honneur de la fédération mondiale du cirque. En parallèle se tient la 13e édition de la « new generation », qui accueille de jeunes artistes.