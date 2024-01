Pour la Princesse Stéphanie, le Prince Rainier III « a sauvé le cirque »

La 46ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, du 14 au 28 janvier, marquera la fin des commémorations du centenaire de naissance du Prince Rainier III.

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs du monde du cirque, l’exposition consacrée au Festival International du Cirque monégasque est prolongée jusqu’au 11 février. Dans les murs des l’ancienne Collection de Voitures du Prince, cinquante années d’archives ont été passées au peigne fin pour présenter clowns, acrobates, costumes, accessoires et maquettes au grand public. Accompagnée de Charlotte Gray, ancienne élève du Pavillon Bosio, la Princesse Stéphanie est co-commissaire de cette exposition. « Le Prince au Coeur du Cirque » est « toujours mêlée à cet homme qui a sauvé le cirque », reconnaît-elle en éloge au Prince Rainier III.

L’exposition est à découvrir dans l’ancienne Collection de Voitures du Prince. © Palais Princier

À l’origine de ce festival, l’un des plus importants du monde dans le domaine, deux hommes : le Prince Rainier III et le Docteur Alain Frère, toujours conseiller artistique de l’événement aujourd’hui. « Un pionnier du Festival. Il a fait le pari, avec le Prince Rainier, de créer ce Festival. Il l’a accompagné dès le début. C’est un historien, on l’appelle la bible du cirque », admet la Princesse Stéphanie, interrogée par Monaco Info. De nombreuses archives exposées sur les Terrasses de Fontvieille proviennent de son musée privé, installé chez lui à Tourettes Levens.

Il voulait montrer au monde entier la suprématie du cirque, les meilleurs numéros du cirque que l’on puisse voir

La fin des commémorations du centenaire de naissance du Prince Rainier III et les 50 ans d’existence du Festival s’entremêleront pendant la prochaine édition. L’occasion de se remémorer l’implication du « Prince Bâtisseur » dans le monde circassien. « Il n’y a pas un détail du Festival qui ne lui échappait. Tout était planifié, il sélectionnait les numéros, voyait la mise en place, était là pour l’arrivée des artistes et des animaux ». « Il était très exigeant », ajoute la Princesse Stéphanie, elle-même étant « animée de la même passion ». « Il voulait montrer au monde entier la suprématie du cirque, les meilleurs numéros du cirque que l’on puisse voir ».

À la question des hommages rendus lors du prochain Festival, la Princesse Stéphanie admet ne pas pouvoir tout dévoiler. « Ce sera comme un grand merci du monde du cirque, d’avoir pris ce pari, de s’être battu pour que le cirque soit reconnu et respecté. Le combat, je continue à la mener parce que ce n’est pas gagné », conclut-elle.

