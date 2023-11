« Mon père m’a transmis son amour du cirque » : la Princesse Stéphanie rend hommage au Prince Rainier III avec une exposition

La Princesse Stéphanie, le Prince Albert II, Camille Gottlieb et Louis Ducruet ont inauguré l'exposition ce mardi soir - © Frédéric Nebinger / Palais Princier

La Princesse a souhaité la création d’une exposition dédiée au cirque, qui a été inaugurée ce mardi 21 novembre par la Famille Princière.

En entrant dans l’ancien espace consacré à la Collection de Voitures du Prince, sur les Terrasses de Fontvieille, le soleil laisse place à un éclairage tamisé et vous voici sous un chapiteau rouge et blanc ! Car c’est ici que prend vie une grande exposition consacrée au cirque, et plus précisément au Festival international initié par le Prince Rainier III.

Costumes de scènes, documents officiels, photos et vidéos d’archives, accessoires, maquettes… C’est un double anniversaire qui est fêté grâce à cette exposition : celui des 50 ans du Festival international du Cirque de Monte-Carlo et celui des 100 ans de la naissance du Prince Rainier III. « C’est bien tombé, c’est un concours de circonstances incroyable », sourit la Princesse Stéphanie, à l’origine de ce grand projet intitulé « Le Prince au Cœur du Cirque. »

« Mon père m’a transmis son amour du cirque au plus profond de moi, au plus profond de mes veines », ajoute la Princesse, qui se réjouit de sa collaboration avec Charlène Dray, ancienne élève du Pavillo Bosio, docteur en Cirque et commissaire scientifique de l’exposition.

La Princesse Stéphanie et Charlène Dray – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Cinquante ans d’Histoire

Des clowns aux acrobates, en passant par la ménagerie, c’est tout un travail de recherche à travers les archives de cinquante ans de Festival qui a été mené. « On a vraiment travaillé main dans la main, avec aussi mes souvenirs personnels. Charlène a fouillé parmi des milliers de photos et on a fait les sélections ensemble », raconte la Princesse Stéphanie.

L’exposition comporte de très nombreux documents d’archives et pièces de collection – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Interrogée sur la possibilité de voir un musée du Cirque naître à Monaco, la Princesse s’est exclamée : « Que Dieu vous entende, que le Prince vous entende, que sainte Dévote vous entende ! C’est mon souhait le plus cher ! (…) Le rayonnement de Monaco à travers le monde passe aussi par le cirque. Je sais par exemple qu’en Chine, Monaco était connu d’abord par le cirque, et ensuite par le Grand Prix ou par le Prince. Je pense donc qu’il serait légitime d’avoir un musée du Cirque à Monaco, et qui aurait un grand succès ! »

La Princesse Stéphanie est très favorable à la création d’un musée du Cirque à Monaco – © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

En attendant de voir, peut-être un jour, la naissance d’un tel projet, les visiteurs sont invités à se plonger dans cinquante ans d’Histoire, en oscillant entre la magie et l’émotion. Et comme le spécifie la Princesse, « c’est une exposition qu’il faut voir en prenant son temps. Il ne faut pas venir parce qu’on a une demi-heure à perdre, ce serait dommage ! Il faut s’arrêter, regarder les vidéos et tout découvrir. Ce n’est pas une exposition que l’on voit en coup de vent. »

La visite rend ainsi hommage au Prince Rainier III, qui a défendu l’art du cirque avec passion, en le faisant passer du Ministère français de l’Agriculture à celui de la Culture, et en étant l’un des premiers à se soucier du bien-être des animaux. Mais des artistes emblématiques du cirque, comme le clown Charlie Rivel, premier Clown d’or du Festival en 1974, ou le Monsieur Loyal monégasque, Petit Gougou, sont également à l’honneur.

Une mise en lumière qui aurait certainement plu au Prince Bâtisseur, qui déclarait il y a cinquante ans, lors de son discours d’ouverture : « ce Festival a été créé pour que vous, spectateurs attentifs à leurs efforts et à leur travail, les connaissant mieux, vous puissiez mieux les fêter. »

La Famille Princière a inauguré l’exposition

Ce 21 novembre au soir, l’exposition a été inaugurée par le Prince Albert II, la Princesse Stéphanie, Louis Ducruet et Camille Gottlieb.

De nombreuses personnalités monégasques étaient invitées pour l’inauguration – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Etaient aussi présents le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, Patrice Cellario, ou encore la Présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès. Le Prince Albert II a profité de cette visite pour signer le Livre d’Or mis à disposition des visiteurs.

Le Souverain a signé le Livre d’Or de l’exposition – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

