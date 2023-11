Pourquoi le prochain Festival du Cirque sera inédit ?

En 2024, le Festival du Cirque de Monte-Carlo fêtera ses 50 ans et sera dédié à son créateur, le Prince Rainier III.

La prochaine édition de l’événement aura une saveur particulière. Du vendredi 19 au dimanche 28 janvier 2024, la 46ème édition du Festival sera placée sous le signe de l’enchantement avec des numéros, impressionnants, en acrobatie, comédie et animaux. « Les trois colonnes de l’art du cirque comme le Prince Rainier III l’a toujours souligné », écrit le Gouvernement Princier, rappelant le Centenaire de naissance du Prince Rainier III, fêté en cette année 2023.

Et pour cause, le cirque sera à la fête avant l’heure avec, à partir du 22 novembre 2023, une exposition de cirque, « Le Prince au cœur du cirque », qui se tiendra à l’ancien Musée de l’automobile jusqu’au 28 janvier 2024, sur les Terrasses de Fontveille et en entrée libre.

Autre moment fort pour amorcer le Festival, une parade de cirque en ville, qui partira du Chapiteau à Fontvieille pour se diriger vers la place du Palais princier, le samedi 13 janvier 2024 dans l’après-midi et sera ponctuée par un spectacle « Open Air » devant le Palais Princier.

