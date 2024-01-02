Принцесса Стефания считает, что Князь Ренье III «спас цирк»

С 14 по 28 января 46-й Международный цирковой фестиваль Монте-Карло отметит окончание празднования столетия со дня рождения Князя Ренье III.

Отличная новость для всех любителей цирка: выставка, посвященная монакскому Международному цирковому фестивалю, продлена до 11 февраля. В стенах бывшего помещения автомобильной коллекции Князя из архивов почти за пятидесяти лет широкой публике представлены клоуны, акробаты, костюмы, аксессуары и макеты. Вместе с Шарлоттой Грей, бывшей воспитанницей Павильона Бозио, принцесса Стефания стала комиссаром выставки «Князь в сердце цирка», которую она «всегда связывает с этим человеком, который спас цирк».

Экспозиция разместилась в помещении автомобильной коллекции Князя. © Княжеский дворец

У истоков одного из самых крупных в мире фестиваля стоят Князь Ренье III и доктор Ален Фрер, по сей день художественный консультант этого мероприятия. «Первопроходец фестиваля. Вместе с Князем Ренье III он поставил перед собой цель основать этот фестиваль. Он сопровождал его с первых шагов. Это – историк, его называют библией цирка», заявила принцесса Стефания в эфире Monaco Info. Многие архивы, представленные на Террасах Фонвьей, собраны из его частного домашнего музея в Туретт Левен.

Он хотел показать всему миру превосходство цирка, лучшие цирковые номера в мире

В этом году празднование столетнего юбилея Князя Ренье III и 50-летие Фестиваля сплетутся в одно целое. Мы вспомним о роли «Князя-строителя» в мире цирка. «Он не упускал ни одной мелочи на Фестивале. Все было спланированно, он отбирал номера, следил за постановочной частью, за прибытием артистов и животных». «Он был очень требовательным», добавляет принцесса Стефания, которая и сама «движима той же страстью». «Он хотел показать всему миру превосходство цирка, лучшие цирковые номера в мире».

На вопрос о том, какая дань памяти будет ему воздана на Фестивале этого года, принцесса Стефания ответила, что не может выдавать все секреты. «Это будет как большая благодарность мира цирка за эту инициативу. за его борьбу за признание цирка, за уважение к нему. Я продолжаю эту борьбу, потому что эта битва еще не выиграна», заключила она.

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