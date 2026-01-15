La Principessa Stephanie inaugura la 48ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

La presidente del Festival Internazionale del Circo ha partecipato al tradizionale photocall, circondata dagli artisti della 48ª edizione che promette spettacoli eccezionali.

Mercoledì 14 gennaio, la Principessa Stephanie ha posato al centro della pista del tendone di Fontvieille. Come ogni anno, era circondata dagli artisti che presenteranno i loro numeri dal 16 al 25 gennaio. Al suo fianco, Monsieur Loyal Petit Gougou, al secolo Alain André, figura emblematica del festival. Il clown Pastelito, i cavalieri del Turkmenistan, la troupe Madascar e i Flying Caballero hanno completato questa foto di famiglia ufficiale.

© Frédéric Nebinger

Questo photocall segna l’inizio dei festeggiamenti. Permette di presentare al pubblico gli artisti provenienti da 26 nazionalità diverse che si sfideranno per aggiudicarsi i prestigiosi premi. Il tendone può ospitare fino a 3.800 spettatori.

Performance eccezionali

“Questa edizione si preannuncia eccezionale, con performance inedite, mai viste prima sotto il tendone”, promettono gli organizzatori sul sito del Monte-Carlo Festival. Saranno rappresentate una decina di discipline: acrobati, giocolieri, equilibristi, domatori e cavalieri si contenderanno il clown d’oro, un premio ambito nel mondo del circo.

© Frédéric Nebinger

Il festival si svolgerà in due fasi. Dal 16 al 18 gennaio, gli artisti presenteranno i loro numeri davanti alla giuria. La serata di gala del 20 gennaio vedrà la consegna dei premi. Dal 21 al 25 gennaio, solo i vincitori si esibiranno sulla pista monegasca.

© Frédéric Nebinger

Presidente del festival dal 2005, la Principessa Stephanie perpetua l’eredità di suo padre, il Principe Ranieri III, fondatore della manifestazione nel 1974. Ricopre anche la carica di presidente onorario della Federazione Mondiale del Circo. Parallelamente si terrà la 13a edizione della “new generation”, che accoglie giovani artisti.