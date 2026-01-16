Зима в цвете: цирк, карнавалы и лимоны на Лазурном берегу

Пока в других регионах зима ассоциируется с серыми днями и ожиданием весны, Лазурный берег живёт в ритме праздников. Мы выбрали четыре события, которые точно сделают зиму 2026 года незабываемой.

1. Международный цирковой фестиваль Монте-Карло

На Международном цирковом фестивале Монте-Карло зрителей ждёт настоящее шоу мирового уровня. © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

Международный цирковой фестиваль Монте-Карло — это не просто представления, а главное цирковое событие года в Княжестве. В течение десяти дней под куполом Шапито Фонвьей разворачивается настоящий парад мастерства: акробаты, дрессировщики, клоуны и артисты со всего мира соревнуются за самую желанную награду в профессии — «Золотого клоуна». 48-й выпуск фестиваля обещает удивить даже искушённую публику: в программе — уникальные номера, многие из которых будут показаны впервые. Отдельное внимание уделено будущему циркового искусства — в рамках фестиваля проходит 13-й конкурс «Новое поколение», посвящённый молодым талантам и новым именам цирка завтрашнего дня.

Практическая информация:

Когда: с 16 по 25 января 2026 года

Где: Шапито Фонвьей

Цены и бронирование: montecarlofestival.mc

2. Карнавал в Ницце

Ежегодно Карнавал в Ницце собирает тысячи зрителей © Карнавал в Ницце

Почти три недели Ницца живёт в режиме большого праздника — город наполняется музыкой, костюмами и конфетти под девизом «Да здравствует королева!». Центральным событием карнавала традиционно становится парад платформ на площади Массена: гигантские фигуры, яркие декорации и уличные артисты со всего мира превращают сердце города в открытую сцену. Но карнавал — это не только парады. По всей Ницце проходят концерты, шоу и анимации для всех возрастов. А самые смелые зрители могут стать участниками легендарной «Битвы цветов», когда с платформ в толпу летят тысячи свежих бутонов. Карнавал в Ницце — это культовый семейный праздник, который каждый год доказывает: зима здесь может быть по-настоящему яркой. Пропустить такое просто невозможно.

Практическая информация:

Когда: с 11 февраля по 1 марта 2026 года

Бесплатный вход для детей младше 5 лет / льготный тариф для детей 6-12 лет

Цены и бронирование: nicecarnaval.com

3. Фестиваль лимонов в Ментоне

Карнавальные платформы, украшенные тысячами цитрусовых, готовы к параду по улицам Ментона © Фестиваль лимонов в Ментоне

Ментон вновь превращается в столицу цитрусовых: Фестиваль лимонов проходит здесь уже в 92-й раз и остаётся одним из самых необычных событий зимнего сезона на Лазурном берегу. В 2026 году тема фестиваля — «Чудеса живой природы», посвящённая богатству природы и биоразнообразию. По традиции для праздника используются несколько тонн лимонов и апельсинов. Из них создают гигантские скульптуры в садах Биовес и украшают парадные платформы, которые под музыку шествуют по улицам города. Днём воскресные корсо «золотых фруктов» собирают семьи с детьми, а по четвергам вечером город погружается в сказочную атмосферу ночных корсо — с подсветкой, музыкой и фейерверками.

Практическая информация:

Когда: с 14 февраля по 1 марта 2026 года

Парад цитрусовых: воскресенье 15 и 22 февраля, а также 1 марта в 14:30

Ночной парад: четверг 19 и 26 февраля в 21:00

Бесплатный вход для детей младше 6 лет / льготный тариф для детей 6-14 лет

Билеты на сайте feteducitron.com

4. Цветочный морской бой в Вилльфранш-сюр-Мер

Традиционные провансальские рыбацкие лодки — pointus — украшенные мимозами и гвоздиками © Город Вильфранш-сюр-Мер

Один из самых поэтичных и аутентичных праздников Лазурного берега — «Цветочный морской бой» — возвращается в Вильфранш-сюр-Мер в обновлённом формате в воскресенье, 16 февраля. В центре событий — pointus, традиционные провансальские рыбацкие лодки с заострённым носом, которые в этот день украшают яркими цветами, мимозами и гвоздиками.



Украшенные лодки медленно проходят вдоль берега перед тысячами зрителей, а рыбаки в традиционных провансальских костюмах принимают участие в зрелищном морском «бою», во время которого цветы летят с лодок и с набережной. Праздник сохраняет свои корни, но при этом остаётся живым и зрелищным — именно за это его так любят и местные жители, и гости региона.

День начинается в 11:00 с шествия карнавальных групп в районе Октруа. В 13:30 праздник продолжится парадом по набережной, а в 14:00 в порту Ла-Сант стартует сам Цветочный морской бой. В течение всего дня город будет наполнен музыкой, фольклорными выступлениями и атмосферой настоящего провансальского праздника.