Фоторепортаж: самые яркие моменты первого парада карнавала в Ницце

Карнавал в Ницце – самое важное зимнее событие на Лазурном берегу © Monaco Tribune

В эту субботу, 15 февраля, площадь Массена в Ницце преобразилась в ритме карнавала!

Всего на первый праздничный парад с иллюминацией, положивший начало пятнадцатидневным празднествам в городе, собралось 25 000 человек.

Pеклама

Парад стартовал в 20:30 после инаугурационной речи мэра Кристиана Эстрози. Ведущий Жиль Рош оживлял трибуны во время представления.

Зрители были очарованы парадом, особенно величественным королём, похожим на Посейдона, и королевой, превратившейся в русалку.

Карнавал в Ницце – один из трех крупнейших в мире наряду с Рио и Венецией, ежегодно привлекает около 200 000 посетителей. В этот первый вечер в параде также приняла участие Коста-Рика со своими танцорами и музыкантами в рамках очередного саммита по океану, организованного совместно с Францией.

Если вы любите карнавал, то парады пройдут 18, 22, 23, 25 февраля и 1 марта.

Февраль-2025: главные события Монако и Лазурного берега

© Monaco Tribune

© Monaco Tribune

© Monaco Tribune

«Средиземноморье 2050» – захватывающая экспозиция в самом сердце этой хрупкой жемчужины