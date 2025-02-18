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Фоторепортаж: самые яркие моменты первого парада карнавала в Ницце

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 18 февраля 2025
roi des océans
Карнавал в Ницце – самое важное зимнее событие на Лазурном берегу © Monaco Tribune
Автор: Estelle Imbert
- 18 февраля 2025

В эту субботу, 15 февраля, площадь Массена в Ницце преобразилась в ритме карнавала!

Всего на первый праздничный парад с иллюминацией, положивший начало пятнадцатидневным празднествам в городе, собралось 25 000 человек.

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Парад стартовал в 20:30 после инаугурационной речи мэра Кристиана Эстрози. Ведущий Жиль Рош оживлял трибуны во время представления.

Зрители были очарованы парадом, особенно величественным королём, похожим на Посейдона, и королевой, превратившейся в русалку.

Карнавал в Ницце – один из трех крупнейших в мире наряду с Рио и Венецией, ежегодно привлекает около 200 000 посетителей. В этот первый вечер в параде также приняла участие Коста-Рика со своими танцорами и музыкантами в рамках очередного саммита по океану, организованного совместно с Францией.

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Если вы любите карнавал, то парады пройдут 18, 22, 23, 25 февраля и 1 марта.

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Nice Carnaval 2025
© Monaco Tribune
Nice 2025 carnaval
© Monaco Tribune
Carnaval Nice 2025

Nice 2025 carnaval

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Carnaval Nice 2025

CARNAVAL nice 2025

Carnaval Nice 2025

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