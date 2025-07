L’estate a Monaco: le grandi mostre da non perdere

Da luglio a settembre 2025, il Principato ospita diverse esposizioni di rilievo che promettono di conquistare appassionati d’arte, storia e moda.

Couleurs ! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou

Il Grimaldi Forum Monaco presenta un viaggio moderno nel mondo del colore, dall’8 luglio al 31 agosto 2025.

Questa esposizione esplora l’evoluzione del colore nell’arte del XX secolo attraverso oltre un centinaio di opere provenienti dalle collezioni del Centre Pompidou. Il progetto, curato da Didier Ottinger, vicedirettore del Musée national d’art moderne, riunisce i dipinti di una trentina di artisti di primo piano. Da Sonia Delaunay a Jean-Michel Basquiat, passando per Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Henri Matisse e Vassily Kandinsky, l’esposizione ripercorre le rivoluzioni cromatiche del secolo scorso.

© Grimaldi Forum

La scenografia firmata William Chatelain struttura il percorso in sette ambienti monocromatici, per un’immersione totale nell’universo di ciascun artista: un approccio innovativo arricchito dalle composizioni sonore del musicista Roque Rivas e dalle suggestioni olfattive create da Alexis Dadier per la maison Fragonard. La designer Marion Mailaender ha inoltre inserito nel percorso pezzi di design firmati Ron Arad, Jean Prouvé, Ettore Sottsass e Philippe Starck, allestiti in installazioni pensate appositamente per l’evento.

L’esposizione ripercorre le principali rotture artistiche del Novecento attraverso la lente del colore: l’esplosione del fauvismo, le ricerche cubiste, l’astrattismo geometrico e l’arte concettuale. Ogni movimento rivela un approccio cromatico unico, dai colori saturi dell’Espressionismo ai monocromi più radicali.

INFORMAZIONI PRATICHE

Dall’8 luglio al 31 agosto 2025 al Grimaldi Forum Monaco. Info e prenotazioni: grimaldiforum.com.

Cosa fare a luglio a Monaco?

Les Années folles de Coco Chanel

Il Nouveau Musée National de Monaco esplora l’attività creativa di Gabrielle Chanel sulla Costa Azzurra, in mostra dal 19 giugno al 5 ottobre 2025 a Villa Paloma.

L’esposizione si concentra sulle creazioni di Chanel negli anni Venti, un periodo in cui la stilista rivoluzionò la moda femminile nel contesto unico della Riviera francese. A curare il progetto è Célia Bernasconi, che ha riunito oltre duecento oggetti, tra cui trenta modelli e accessori di Gabrielle Chanel e quaranta opere di artisti moderni dell’epoca.

Il percorso mette in scena il dialogo tra haute couture e avanguardie artistiche: Kees Van Dongen, Pablo Picasso, Marie Laurencin, Natalia Gontcharova, Sonia Delaunay e Jean Cocteau si affiancano alle creazioni tessili di Chanel. La mostra racconta come la stilista si ispirasse alle sperimentazioni artistiche contemporanee per inventare la “nuova donna”. Le fotografie di Man Ray, Dora Kallmus, Edward Steichen e Roger Schall documentano questo fermento creativo.

Tre i temi principali dell’esposizione: la nascita dei passatempi balneari e della vita all’aria aperta, l’influenza dei Balletti russi e delle culture slave, e infine l’invenzione dello stile Riviera. In quest’ultima sezione si analizza come Chanel abbia adattato i propri codici estetici al clima e allo stile di vita mediterranei. L’artista contemporanea Chloé Royer propone parallelamente Of Limbs and Other Things, un corpus di venti opere che esplora la metamorfosi del corpo femminile, creando un ponte tra presente e passato.

INFORMAZIONI PRATICHE

Dal 19 giugno al 5 ottobre 2025, Villa Paloma. Orari: 11:00-19:00 (luglio e agosto). Biglietto: 6 euro / gratuito per i minori di 26 anni. Info: +377 98 98 91 26

Cactus

Dal 6 luglio 2025 all’11 gennaio 2026, il Nouveau Musée National de Monaco dedica una mostra alle piante grasse presso Villa Sauber.

L’esposizione mette in luce il ruolo dei cactus nell’arte dal XX secolo a oggi. Il botanico Marc Jeanson e il curatore Laurent Le Bon hanno ideato il progetto in collaborazione con il museo Yves Saint Laurent di Marrakech. Gli anni tra le due guerre mondiali hanno segnato un momento chiave di questa relazione tra arte e botanica: gli artisti europei scoprono queste piante dalle forme geometriche, che iniziano a comparire anche negli arredi delle case borghesi e nelle opere di fotografi, pittori e designer.

La mostra presenta opere eterogenee: fotografie di Brassaï realizzate al Jardin Exotique di Monaco negli anni Trenta, dipinti di Domenico Gnoli, creazioni contemporanee di Wolfgang Tillmans e disegni digitali di David Hockney. Il percorso esplora anche l’uso decorativo del motivo del cactus, dal mobilio Art Nouveau ai design contemporanei. Oltre al valore estetico, l’esposizione interroga anche la simbologia attuale di queste piante, considerate icone dell’aridità e dei cambiamenti climatici. Artisti come Cristina de Middel e Ali Cherri riflettono sul loro legame con i temi delle frontiere e delle migrazioni.

I giardini di Villa Sauber ospitano una collezione di piante grasse viventi, allestita appositamente per l’evento in collaborazione con il Jardin Exotique.

INFORMAZIONI PRATICHE

Dal 6 luglio 2025 all’11 gennaio 2026, Villa Sauber, 17 avenue Princesse Grace. Orari: 11:00-19:00 (luglio e agosto). Biglietto: 6 euro / gratuito per i minori di 26 anni. Info: +377 98 98 91 26

Il Palazzo del Principe svela il lato più intimo di Grace Kelly con una mostra inedita

Monaco et les Napoléons, destins croisés

Dall’11 luglio al 31 agosto 2025 al Grimaldi Forum.

Organizzata sotto l’alto patrocinio del Principe Alberto II, questa grande esposizione svela per la prima volta i legami storici tra la dinastia dei Grimaldi e i due imperi napoleonici. Tra oggetti preziosi, archivi rari e reperti mai mostrati al pubblico, la mostra – di cui Louis Ducruet è ambasciatore – unisce storia, arte e patrimonio culturale, facendo luce su un capitolo poco conosciuto del Principato.

Grazie alla collaborazione con la direzione degli Archivi del Palazzo del Principe, la Fondation Napoléon e alcuni collezionisti privati, l’esposizione presenta testimonianze inedite sull’influenza dell’epopea napoleonica nella storia politica e culturale di Monaco.

Art Week Monaco

La settima edizione della Monaco Art Week si terrà dal 7 al 12 luglio 2025.

Quindici gallerie, case d’asta e appassionati d’arte si uniscono per proporre un percorso artistico che attraversa i quartieri simbolo della città. La Principessa Alexandra di Hannover è madrina dell’evento, che celebra la ricchezza delle pratiche artistiche di ieri e di oggi. Il circuito prevede esposizioni, incontri con gli artisti e conferenze su scultura, pittura e alta gioielleria, con opere che spaziano dall’arte antica a quella contemporanea.

Sono previste anche mostre personali di artisti contemporanei, tra cui spiccano Annie Leibovitz presentata da Hauser & Wirth, Eric Massholder alla Kamil Art Gallery e Suska Bastian presso collect|mc. Le mostre collettive affrontano temi diversi: The Monaco Masters Show con Chagall e Léger all’Opera Gallery, Looking at Horizons sulla pittura di paesaggio contemporanea da Almine Rech, e Street Mood dedicata all’arte urbana da Teos Gallery Monte-Carlo. Anche le principali case d’asta partecipano: Artcurial con la Monaco Auction Week, Christie’s celebra 40 anni nel Principato, e Sotheby’s presenta opere di una collezione privata monegasca.

INFORMAZIONI PRATICHE

Dal 7 al 12 luglio 2025. Vernissage il 7 luglio dalle 17:00 alle 20:00. Percorso nei diversi spazi aderenti. Info: monaco-artweek.com

.