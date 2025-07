Гид по главным выставкам Монако этим летом

Лето в Монако обещает быть насыщенным и ярким — здесь будет на что посмотреть, особенно если вы интересуетесь искусством, модой или историей.

«Цвета! Шедевры Центра Помпиду»

С 8 июля по 31 августа 2025 года в Гримальди Форуме

Что такое цвет в искусстве и как менялось его восприятие в XX веке? Ответ на этот вопрос можно найти на масштабной выставке, которую организует Центр Помпиду в Монако. Более ста работ из коллекции музея, в том числе полотна Пикассо, Модильяни, Кандинского, Делоне, Матисса, Баскии и других великих художников, рассказывают об этом языком цвета.

© Гримальди Форум

Залы выставки оформлены необычным образом — каждый из семи залов посвящён одному цвету, и вы словно погружаетесь в особый мир, построенный на оттенках и настроениях. За такую атмосферу стоит поблагодарить сценографа Уильяма Шателяна. А чтобы впечатления были действительно полными, добавлены музыка композитора Роке Риваса и ароматы от парфюмера Алексиса Дадье (Fragonard). Кроме того, дизайнер Марион Майлендер включила в экспозицию предметы, созданные специально для этого проекта знаменитыми дизайнерами — Роном Арадом, Жаном Пруве, Этторе Соттсассом и Филиппом Старком.

Эта выставка — не просто про картины. Она показывает, как менялось само представление о цвете в искусстве: от фовистской яркости до строгих черно-белых экспериментов концептуалистов. Здесь можно буквально пройти через историю XX века — глазами цвета.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Выставка работает с 8 июля по 31 августа 2025 года в Гримальди Форуме Монако. Подробности и билеты — на сайте grimaldiforum.com.

«Ревущие двадцатые» Коко Шанель

Новый Национальный музей Монако приглашает открыть творчество Габриэль Шанель на Лазурном берегу — с 19 июня по 5 октября 2025 года на Вилле Палома.

Этим летом в Монако можно будет окунуться в атмосферу 1920-х годов и поближе познакомиться с тем, как Коко Шанель изменила моду на Лазурном берегу. Новый Национальный музей Монако посвятил большую выставку именно этому яркому периоду в жизни и творчестве легендарной кутюрье. Экспозиция охватывает эпоху, когда Габриэль Шанель переосмыслила женскую моду, сделав её более свободной, лёгкой и современной — особенно в контексте южной Франции. Куратор Селия Бернаскони собрала более двухсот экспонатов, включая тридцать оригинальных нарядов и аксессуаров Chanel, а также работы сорока современных художников той эпохи.

Выставка рассказывает о том, как мода и искусство переплелись в «ревущие двадцатые»: наравне с платьями Chanel здесь представлены произведения Кеса ван Донгена, Пикассо, Мари Лорансен, Натальи Гончаровой, Сони Делоне и Жана Кокто. А фотографии Ман Рэя, Доры Каллмус, Эдварда Стейкена и Роджера Шалла документируют этот творческий взлёт и дух времени.

Экспозиция построена вокруг трёх тем: расцвет курортной культуры и отдыха на свежем воздухе, влияние «Русских сезонов» и славянской эстетики, а также рождение узнаваемого «стиля Ривьеры», который стал синонимом летней элегантности. Особое место занимает современная серия работ художницы Хлои Руа — Of Limbs and Other Things — в которой исследуются образы женского тела в духе эстетики Шанель, но уже в современном контексте.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Выставка проходит с 19 июня по 5 октября 2025 года на Вилле Палома. В июле и августе музей работает с 11:00 до 19:00. Билеты — 6 евро, для посетителей до 26 лет вход свободный. Телефон для справок: +377 98.98.91.26.

Кактус

Новый Национальный музей Монако посвящает кактусам необычную выставку — с 6 июля 2025 года по 11 января 2026 года на Вилле Собер.

Сложно представить, что кактусы — эти суровые и порой колючие растения — могут вдохновлять художников, дизайнеров и фотографов. А между тем, именно им посвящена новая выставка в Новом Национальном музее Монако, открывающаяся этим летом на Вилле Собер. Кураторы выставки — ботаник Марк Жансон и Лоран Ле Бон, один из ведущих специалистов по культурному наследию — при поддержке музея Ив Сен-Лорана в Марракеше собрали редкую коллекцию, чтобы показать, какое влияние оказали кактусы на искусство XX и XXI веков.

Главный акцент сделан на межвоенный период — время, когда европейские художники начали открывать для себя эти геометрически совершенные растения, привозя их с путешествий и вписывая в эстетику буржуазных интерьеров. Среди экспонатов — атмосферные снимки Брассая из Экзотического сада Монако 1930-х годов, картины Доменико Гноли, современные работы Вольфганга Тиллманса и цифровое искусство Дэвида Хокни. Но выставка — не только об искусстве. Кактусы становятся героями и декоративного дизайна: от изысканной мебели Луи Мажореля до актуальных дизайнерских объектов. А в отдельном разделе речь идёт о символизме: в эпоху засух, экологических кризисов и миграции эти растения приобретают новый смысл — как метафора стойкости, выживания и границ. Художники Кристина де Миддел и Али Черри по-новому интерпретируют кактус как образ нашей хрупкой современности.

Сады Виллы Собер станут продолжением выставки: здесь будет представлена коллекция живых кактусов, созданная специально для этого проекта в сотрудничестве с Экзотическим садом Монако.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

С 6 июля 2025 года по 11 января 2026 года на Вилле Собер (17 avenue Princesse Grace). Летом (в июле и августе) выставка открыта с 11:00 до 19:00. Вход: 6 евро. Для посетителей до 26 лет — бесплатно. Информация по телефону: +377 98.98.91.26.



«Монако и Наполеон(ы): переплетение судеб»

С 11 июля по 31 августа 2025 года в Гримальди Форуме.

Этим летом в Монако откроется выставка, которая проливает свет на малоизвестную, но захватывающую главу истории Княжества — его связь с наполеоновскими империями. Проект организован под высоким покровительством Князя Альбера II и обещает стать одним из главных историко-культурных событий сезона. Выставка расскажет о переплетении судеб династии Гримальди с Первой и Второй наполеоновскими империями. Здесь можно будет увидеть уникальные архивные документы, предметы искусства и редкие экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на публике. Почётным представителем выставки выступает Луи Дюкруэ.

Этот амбициозный проект стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с Архивом Княжеского дворца, Фондом Наполеона и частными коллекционерами. Посетители получат возможность не только узнать о дипломатических и личных связях между Монако и Францией времён Наполеона, но и лучше понять, как именно этот исторический период повлиял на развитие монегасской культуры и государственной независимости. История здесь встречается с искусством и наследием — и всё это в одном месте.

Неделя искусства в Монако

Седьмая выставка Monaco Art Week пройдет с 7 по 12 июля 2025 года.

В июле Монако снова превращается в одну большую арт-галерею. Седьмая по счёту Неделя искусства объединит пятнадцать галерей, аукционных домов и арт-экспертов, чтобы показать, насколько разнообразным и живым может быть современное искусство. Покровительницей события традиционно выступает принцесса Александра Ганноверская. Этот маршрут, включающий выставки, конференции и встречи с художниками, охватывает скульптуру, живопись и высокое ювелирное искусство — от шедевров древности до современных произведений.









Программа обещает быть насыщенной. Среди персональных выставок — работы всемирно известной Энни Лейбовиц в Hauser & Wirth, Эрика Массхолдера в Kamil Art Gallery и Суски Бастиан в пространстве collect|mc. Групповые проекты тоже не оставят равнодушными: The Monaco Masters Show в Opera Gallery объединит Шагала и Леже, Looking at Horizons в Almine Rech покажет, каким может быть современный пейзаж, а Street Mood в Teos Gallery Monte-Carlo — настоящая ода уличному искусству. Присоединятся и ведущие аукционные дома: Artcurial с программой Monaco Auction Week, Christie’s, отмечающий своё 40-летие в Княжестве, и Sotheby’s с избранными произведениями из частных коллекций Монако.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

С 7 по 12 июля 2025 года. Официальное открытие (вернисаж) — 7 июля с 17:00 до 20:00.Все подробности и маршрут — на сайте www.monaco-artweek.com.

