«Лихие двадцатые Коко Шанель»: творчество величайшего дизайнера XX-го века – в самом сердце Виллы Палома

Главная выставка в Новом национальном музее Монако передаёт уникальный диалог моды и современного искусства. Более 200 экспонатов рассказывают историю появления современной дамы на Ривьере в 1920-х годах.

18 июня залы Нового национального музея Монако представили свои новейшие сокровища: великолепную выставку «Лихие двадцатые Коко Шанель» – настоящее погружение в революционный мир Габриэль Шанель на Лазурном берегу в 1920-х годах.

© Новый национальный музей Монако – Андреа Россетти (Andrea Rossetti) / Эктор Шико (Héctor Chico)

Под руководством опытного куратора Селии Бернаскони эта летняя экспозиция 2025 года объединяет более двухсот эксклюзивных экспонатов, ведя увлекательный диалог между тридцатью творениями кутюрье и сорока работами знаковых современных художников. Их имена звучат как из энциклопедии авангарда: Кес Ван Донген, Пабло Пикассо, Мари Лорансен, Наталья Гончарова, Соня Делоне, Жан Кокто… Их работы взаимодействуют с легендарными фотографиями Ман Рэя, Доры Каллмус, Эдварда Стейхена и Роджера Шалла.

© Новый национальный музей Монако – Андреа Россетти (Andrea Rossetti) / Эктор Шико (Héctor Chico)

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Рождение современной дамы под солнцем Лазурного берега

Выставка рассказывает о том, как Габриэль Шанель произвела революцию в женском гардеробе, черпая вдохновение в провансальском искусстве жизни. С 1910-х годов, очарованная красотой и размеренным ритмом жизни Ривьеры, она выбрала Монако одним из своих любимых мест. Эта любовь к Княжеству побудила его открыть одну из своих первых торговых точек в отеле Эрмитаж в Монте-Карло в 1914 году.

© Новый национальный музей Монако – Андреа Россетти (Andrea Rossetti) / Эктор Шико (Héctor Chico)

Три тематических направления экспозиции воссоздают эту творческую одиссею: жизнь на природе и расцвет приморского отдыха, влияние Русского балета и славянских культур и, наконец, создание «стиля Ривьера». В каждом разделе показано, как Габриэль Шанель использовала культурное оживление того времени, чтобы создать своё видение «новой женщины» – современной, свободной и независимой.

Современный взгляд на наследие Шанель

Выставка не просто воспевает прошлое. Художница Клоэ Руайе (1989-го года рождения) представляет серию «Of Limbs and Other Things» из двадцати произведений, посвящённых метаморфозам женского тела, в том числе несколько произведений, созданных специально для этого случая. Этот диалог между наследием и современным творчеством обогащает размышления о визионерском наследии Габриэль Шанель.

Уже четвёртый год подряд Дом Chanel поддерживает эту исключительную программу, подчеркивая неразрывную связь своего бренда с Монако. Выставка рассказывает о том, как исключительность Монако, его интернациональный дух, элегантность и искусство жизни соблазнили Габриэль Шанель, а затем и Карла Лагерфельда, сделав Княжество источником неисчерпаемого вдохновения.

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