L’iconique Collection de Voitures du Prince Albert II revisitée dans une exposition d’art à Monaco

Le manager général du Marius Monaco Raphaël Rouget et l’artiste de l'exposition Maxime Duvillard © Marius Monaco

Le restaurant Marius Monaco présente jusqu’au 14 juillet « L’Art du Storytelling », une collection exclusive d’illustrations « art déco » de Maxime Duvillard mettant en scène les voitures emblématiques de Monaco et de sa Famille Princière.

Après Jean Cocteau et Marc Chagall, c’est au tour de l’artiste français Maxime Duvillard d’investir les murs du Marius Monaco avec sa troisième édition de « L’Art du Storytelling ». Depuis ce lundi 16 juin, les convives peuvent découvrir une vingtaine d’œuvres originales créées spécialement pour l’occasion, et qui racontent un siècle d’histoire automobile monégasque, des premiers Grands Prix aux voitures de Grace Kelly.

© Marius Monaco

Un peintre « DJ » au service de l’histoire monégasque

Maxime Duvillard revendique une approche artistique singulière, mêlant techniques classiques et outils numériques. « Il s’agit d’une double peinture, d’abord classique puis reprise en peinture digitale », explique l’artiste. « J’utilise tous les outils que j’ai sous la main dans mon atelier, mais c’est un espace restreint, donc je suis rapidement passé au digital. »

Avec cette méthode hybride, ce peintre « DJ », comme il se qualifie, parvient à créer des illustrations au style « art déco » revisité, inspirées des images touristiques des années 30. Chaque œuvre résulte d’un véritable travail d’enquête dans les archives, particulièrement riches concernant Monaco et la Famille Princière.

Les joyaux de la Collection Princière mis en scène

L’exposition met à l’honneur plusieurs véhicules emblématiques issus de la Collection de Voitures du Prince de Monaco. Parmi les pièces maîtresses figurent la réplique de la Sunbeam Alpine du film « La Main au collet » tourné dans les hauteurs de Monaco, la Chrysler Imperial qui transporta Grace Kelly lors de son arrivée en 1956, ou encore l’Austin Taxi FX3 que la Princesse Grace utilisait fréquemment, et dans laquelle le jeune Prince Albert II aimait voyager dans le coffre à bagages.

© Marius Monaco

« Maxime immortalise des moments de l’histoire monégasque parfois oubliés », souligne Valérie Closier, Directrice du musée de l’Automobile de Monaco. « En choisissant de nombreuses automobiles de la collection du Prince Rainier, il ravive les souvenirs de mariages princiers, de visites d’État, de stars hollywoodiennes et de courses mythiques. »

© Marius Monaco

De Louis Chiron à Charles Leclerc, l’esprit du Grand Prix

L’artiste n’a évidemment pas oublié l’âme sportive de Monaco. Ses illustrations rendent hommage aux légendes de la Formule 1, de Louis Chiron à Charles Leclerc, en passant par les pilotes mythiques qui ont marqué l’histoire du Grand Prix de Monaco. « Pour cette exposition, j’essaie de borner parce que sinon, je peux partir très loin », confie Maxime Duvillard. « Je me suis donc dit que j’allais faire une balade sur le mythique circuit du Grand Prix, à travers le temps. Chaque illustration doit surprendre, impressionner et raconter une histoire. »

C’est d’ailleurs une illustration de Charles Leclerc qui a immédiatement séduit Raphaël Rouget, manager général du Marius : « Lorsque je l’ai découvert dans un salon à Nice, je me suis arrêté net. Je suis tombé amoureux de ses oeuvres. Je suis directement allé voir Maxime, je me suis présenté et je lui ai dit : je trouve ça incroyable ce que vous faites. »

Un dialogue entre art, gastronomie et patrimoine

Cette troisième édition de « L’Art du Storytelling » s’inscrit dans la volonté du Marius de marier gastronomie et culture. L’exposition, visible tous les jours de midi à 22h30 jusqu’au 14 juillet, transforme l’espace de restauration en galerie d’art temporaire, permettant aux clients de découvrir ces œuvres uniques tout en savourant leur repas.

« Aujourd’hui, il y a une telle facilité d’avoir des choses qui viennent d’ailleurs dans l’art. L’idée c’était d’avoir des œuvres qui racontent des histoires locales, comme avec la Chrysler Imperial de Grace de Monaco, ça s’est passé ici », résume le manager général, qui souhaite avant tout que ces œuvres « suscitent l’événement » et parlent directement aux Monégasques.

