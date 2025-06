Sur le thème « Summer Chic », le Metropole Shopping Monte-Carlo célèbre la mode et l’été avec son défilé annuel

Le podium du Metropole Shopping Monte-Carlo transformé en écrin de mode, sublimé par les compositions florales de Florilys by Gastaldi © Metropole Shopping Monte-Carlo

Ce mercredi soir, le temple du luxe monégasque a transformé ses allées en podium éphémère. Vingt-cinq marques prestigieuses, une vingtaine de mannequins et une scénographie florale magique : le défilé « Summer Chic » a tenu toutes ses promesses pour inaugurer l’été.

L’effervescence était palpable dès 18h dans les couloirs feutrés du Metropole Shopping Monte-Carlo. Pour la deuxième année consécutive, le prestigieux centre commercial organise son défilé de mode, accueillant fashionistas, curieux et fidèles clients pour une soirée placée sous le signe de l’élégance estivale.

Au-delà du spectacle, l’événement a révélé sa véritable ambition : créer du lien. « C’est un événement très important pour fédérer nos clients loyaux et fidèles, leur dire merci également », souligne Valérie Gallet, directrice générale du centre. « Nous célébrons la mode, l’élégance et le style tous ensemble. Ce n’est pas seulement l’inauguration de l’été, c’est également une invitation à visiter nos belles boutiques partenaires. »

Un casting de marques d’exception

Sur le podium éphémère installé au cœur du centre, vingt-cinq enseignes ont répondu présent. Des griffes internationales comme Isabel Marant, Max Mara et Boss côtoient les créateurs locaux Alter Designs, Monte-Carlo Forever et Eden Monte-Carlo, dans un éclectisme assumé qui reflète l’ADN cosmopolite de la Principauté.

« Je suis très heureuse d’avoir pu participer à ce défilé. Le Métropole est un lieu vraiment prestigieux et toutes les boutiques ont joué le jeu », témoigne Rachel Scarpa, responsable de la boutique Jacobson, qui participait pour la première fois à l’événement après son ouverture en novembre dernier. « Chaque visibilité est bonne à prendre même si je ne fais pas trop les choses pour attendre quelque chose en retour, mais ce soir les mannequins étaient vraiment géniaux, la musique superbe, la direction a assuré, c’était incroyable. »

La voix suave de Nicole Magolie a guidé le public à travers les collections, rythmant les passages d’une vingtaine de mannequins hommes, femmes et enfants. Orlebar Brown a ouvert le bal avec ses maillots de bain sophistiqués, tandis que Vhernier a fait scintiller la soirée de ses créations joaillières.

Une scénographie digne d’un grand show

L’atmosphère feutrée du centre commercial a disparu sous les compositions florales signées Florilys by Gastaldi. Chaque recoin s’est transformé en tableau vivant, créant une harmonie parfaite entre architecture contemporaine et nature luxuriante.

Les invités ont pu déambuler dans ce décor de rêve et immortaliser leurs plus beaux looks grâce au photographe professionnel installé dans un mini-studio éphémère, nouveauté 2025 qui a fait sensation.

Un final gourmand en apothéose

Pour clôturer ce moment, la soirée s’est naturellement prolongée autour d’un cocktail d’exception orchestré par Met Café, Fauchon et Dean & Deluca. Dans une ambiance chaleureuse, invités et participants ont savouré mets raffinés et conversations inspirantes, scellant ainsi le succès de cette deuxième édition du « Summer Chic ».

