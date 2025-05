Alter x Pool Position : Pauline Ducruet réinvente l’héritage mode de sa mère, la Princesse Stéphanie

Pauline Ducruet, fondatrice de la marque Alter Designs, vient de dévoiler sa nouvelle collection capsule de maillots de bain. Présentée ce samedi 10 mai sur Instagram, cette ligne s’inspire directement de Pool Position, le label iconique lancé en 1985 par sa mère, la Princesse Stéphanie de Monaco.

« Un hommage audacieux et trempé de soleil aux années 80 », voilà comment Pauline décrit cette collection. En effet, celle-ci se distingue par son esthétique rétro assumée, capturant l’esprit des années 80 avec une touche contemporaine.

Photographiée sur pellicule au légendaire Monte-Carlo Beach Club, la campagne évoque parfaitement l’ambiance ensoleillée et l’élégance décontractée de la Riviera. Et point fort de cette initiative : la production est 100% monégasque, un engagement local rare dans l’industrie de la mode actuelle.

La Princesse Stéphanie mannequin pour la nouvelle collection de sa fille Pauline Ducruet

Une vision qui transcende les générations

Conçue pour être inclusive et polyvalente, elle propose des pièces adaptées à différentes morphologies et occasions, pouvant se porter aussi bien à la plage qu’en ville.

L’année dernière, Pauline Ducruet avait déjà mis en scène sa famille dans une campagne pour Alter, de sa grand-mère à sa petite sœur. « Je ne voulais pas faire de marque en mon nom propre parce que j’avais envie d’exister en tant que designer, donc j’ai voulu dresser le sujet de ma famille et de Monaco à ma façon », confiait-elle au média S-Quive. « On essaye de parler à un maximum de personnes et de générations en proposant des pièces adaptables. »

Avec cette nouvelle collection, la créatrice monégasque continue d’affirmer son identité artistique tout en rendant hommage à l’héritage familial, créant un pont entre l’audace créative de sa mère et sa propre vision de la mode contemporaine.

