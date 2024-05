La Princesse Stéphanie mannequin pour la nouvelle collection de sa fille Pauline Ducruet

Alter Designs profite d’un joli coup de pub en réunissant une partie de la Famille Princière.

En marge du Grand Prix, la marque de vêtements unisexes de Pauline Ducruet, Alter Designs, vient de publier une campagne vidéo mettant en lumière toute sa famille et notamment sa mère, la Princesse Stéphanie.

Pour sa nouvelle collection « Summer Club », Pauline Ducruet voit les choses en grand et a décidé de vêtir sa famille et de les faire jouer les mannequins.

Tournée au Méridien Beach Plaza, on retrouve entre autres dans la courte vidéo : la Princesse Stéphanie habillée de plusieurs tenues, Daniel Ducruet, le père de Pauline, ses frères et sœurs, sa grand-mère et son cousin.

Pauline Ducruet (Alter Designs) : « Il s’agit de faire tomber ces barrières et de proposer une garde-robe pour tout le monde »

Pour fêter l’arrivée de l’été et de la nouvelle collection, un pop-up store a été ouvert à l’Hôtel de Paris. Il y est ainsi possible de retrouver la « Summer Club collection » au mythique hôtel de Monte-Carlo en plus du Métropole Shopping.